oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Staatsanwalt prüft

Schüler-Namen gepostet: Anzeige gegen FPÖ-Mandatar

Sieben Schulkinder mit Rucksäcken gehen gemeinsam durch einen hellen Schulflur.
© Getty Images
Die Plattform "Stoppt die Rechten" hat eine Anzeige gegen den Innsbrucker FPÖ-Gemeinderat Fabian Walch wegen des Vorwurfs der Verhetzung eingebracht.
OE24 auf Google bevorzugen

Diese wird nun von der Staatsanwaltschaft Innsbruck hinsichtlich eines möglichen Anfangsverdachts geprüft, berichtete der ORF Tirol. Walch hatte auf Social Media eine Liste mit Vornamen von Schülern einer Innsbrucker Klasse gepostet, die mehrheitlich auf Migrationshintergrund schließen ließen.

Auch interessant

Stocker will EU Haushalt abdrehen

Neuer Generalstabschef begrüßt Wehrpflicht-Reform

Neuer Generalstabschef lobt "6 plus 3 Monate"

Der FPÖ-Mandatar hatte - Nachnamen, Adresse und der Name des Klassenvorstands waren geschwärzt - zu dem Posting geschrieben, dass ein "Blick in die Schulen ein Blick in die Zukunft" sei. Und weiter: "Dass wir in Innsbruck zur Minderheit in unserer eigenen Stadt werden, ist die Realität, wenn wir nicht endlich mit der Remigration beginnen."

Scharfe Kritik

Es folgte teils scharfe Kritik von politischen Mitbewerbern. Man sprach unter anderem von "Rassismuseklat" und "Grenzüberschreitung". Walch erklärte hingegen, dass Remigration nicht die Deportation von Kindern bedeute, sondern die Rückführung von illegalen und straffällig gewordenen Ausländern in ihre Heimatländer. Dies habe er zum Ausdruck bringen wollen.

Keine Ermittlungen

Die Prüfung eines Anfangsverdachts bedeute nicht, dass schon Ermittlungen eingeleitet worden seien, betonte unterdessen ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Anzeige bzw. Meldung war bei der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) im Innenministerium eingebracht worden.

Schon einmal hatte es Aufregung in einem ähnlich gelagerten Fall gegeben. Im Jahr 2023 hatte der damalige burgenländische FPÖ-Landtagsklubobmann Johann Tschürtz im Landtag eine Liste von 21 migrantischen Kindernamen aus einer Volksschule vorgelesen. Anschließend an die Nennung der Namen forderte er die Abschiebung straffälliger Asylwerber. Tschürtz entschuldigte sich schließlich.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schüler-Namen gepostet: Anzeige gegen FPÖ-Mandatar

Neuer Generalstabschef lobt "6 plus 3 Monate"

Nächste Landes-SPÖ für schnelle Zeiler-Entscheidung

"Agenten Putins": NEOS-Frontalangriff auf FPÖ

Stocker kassiert Shitstorm für "cooles" Posting

Sozialhilfe-Streit: Landeschef macht jetzt Druck

SPÖ-Star-Autor geht auf Zeiler los: "Peinliche Selbstbeschädigung"

Babler-Effekt: Umfrage-Desaster für Wiener SPÖ

Wehrpflicht: Grüne fordern mehr Gehalt für Zivildiener

Stocker will EU Haushalt abdrehen