Zeiler stürzt SPÖ jetzt ins totale Chaos

Babler steht vor der Ablöse – wie SPÖ jetzt neuen SPÖ- Vizekanzler sucht.

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Abgetaucht. Auf Bruno Kreisky – die Premiere des Films über ihn in Wien wollte nur einer besuchen – berufen sich sowohl Gerhard Zeiler als auch Andreas Babler. Der eine ist internationaler Medien-Manager, der gerne den anderen – den umstrittenen SPÖ-Chef – ablösen möchte. Keine Frage, Babler hat weder in den Ländern, noch im Klub, noch in der Gewerkschaft noch viele Unterstützer. Wird Zeiler jetzt also Nachfolger von Babler? Bis Montagabend sprach sich kein einziger amtierender roter Spitzenpolitiker für ihn aus. Seine Bewerbung für den SPÖ-Vorsitz via Krone kam in der roten Welt immerhin ebenso wenig an wie mangelnde "klare Ansagen" in Interviews, so mehrere Rote zu oe24. "Er hat uns ins totale Chaos gestürzt", sagen einige SPÖler. Während andere meinen, er sei "der Schneepflug, der einen Obmann-Wechsel möglich" mache.

Vorgezogener Vorstand und Parteitag

Drehbuch. Hinter den Kulissen bereiteten mehrere SPÖ-Länder und Vorstandsmitglieder die Forderung nach einem vorgezogenen SPÖ-Vorstand vor. "Wir können nicht bis zum 6. November warten", so die meisten. Dort könnte dann tatsächlich auch ein SPÖ-Sonderparteitag beschlossen werden. Babler, der zumindest nicht daran denkt, zurückzutreten, könnte dann Unterschriften von Mitgliedern – 12.000 sind nötig – sammeln, um eine Mitgliederbefragung durchzusetzen.

Die Entscheidung würde aber wohl – so wie bei Bablers Wahl 2023 – dennoch auf einem Parteitag gefällt. Die Mitgliederbefragung würde sich über sämtliche Wochen hinziehen und das Chaos in der SPÖ noch vergrößern und die Regierung gefährden, fürchten Rote.

Warum "Plan B" jetzt doch kommen könnte

Kompromiss. Daher könnte entweder "Plan B" – Finanzminister Marterbauer als Vizekanzler ab 2027 – oder ein Angebot an Babler kommen. Oder es kommt zu "mehreren Kandidaturen am SPÖ-Parteitag".