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SPÖ in heller Aufregung: Geht Babler in die Offensive?

Zwei Männer im Anzug sprechen und sitzen bei einer Parlamentssitzung an einem Tisch.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Bringt er Marterbauer? ++ Warum Zeiler jetzt vorgeprescht ist
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Die Sache hat schon seit längerer Zeit geschwelt - oe24 berichtete schon am 23. August über die Ambitionen des ehemaligen ORF-Chefs und nunmehrigen Warner-International-Präsidenten Gerhard Zeiler, den amtierenden Parteichef Andreas Babler abzulösen. Angedacht war das eher als Langzeitprojekt - Zeiler traf sich zunächst mit den Landesparteichefs, wobei der Burgenländer Hans Peter Doskozil gegen ihn war, alte Feindschaft darf nicht wanken.

Gerhard Zeiler (Chairman Warner Bros. Discovery Intl.) am Mittwoch, 23. September 2026, während eines Fireside Chats 'Shifting Power in the Digital Age' im Rahmen der 33. Österreichischen Medientage (23.-24.9.) in Wien. © APA/GEORG HOCHMUTH

Nun ist Zeiler mit seinem "Angebot" aber vorgeprescht - tatsächlich dürfte ihm angesichts der katastrophalen Umfragewerte der SPÖ unter Babler zwar Wohlwollen entgegenschlagen. Ob es Zeiler allerdings gelingt, den Parteivorstand zu einem Sonderparteitag und damit zur Abwahl Bablers zu bringen - das wird sich erst in den nächsten Tagen herauskristallisieren.

Zeiler befürchtete jedenfalls, dass Babler in die Offensive geht und ihm den Wind aus den Segeln nimmt. Denn: Wie  oe24-Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel berichtete, wurde im Babler-Lager der Plan gewälzt, Finanzminister Markus Marterbauer zum Vizekanzler zu machen, Babler selbst würde laut diesem Szenario Minister und Parteichef bleiben, wäre aber etwas aus dem Schussfeld. Der maßgebliche Schönheitsfehler an dem Plan: Marterbauer unterzieht sich gerade einer Krebsbehandlung. Vielleicht auch ein Grund, warum es Zeiler plötzlich eilig hatte.

SPÖ-Insider mutmaßen trotzdem, dass Babler versuchen könnte, einen ihm genehmen Kandidaten aus dem Hut zu ziehen, um seinen Ministerjob zu retten, den er unter Zeiler wohl verlieren würde.

Mit einem Rücktritt Bablers rechnet derzeit niemand. In der Parteizentrale spielte man am Samstag die Angelegenheit herunter, Zeiler habe ja nur ein Angebot gemacht ...

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