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Will SPÖ führen

Zeiler-Ansage: "Es ist die einzige Option"

Ein älterer Mann spricht gestikulierend auf einer Bühne mit Headset-Mikrofon.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Gerhard Zeiler will die SPÖ führen und Andreas Babler ablösen. Er teilt gegen die eigene Partei und auch die ÖVP aus.
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In einem Gastkommentar für das "profil" meint er: "Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es möglich ist, das Ruder herumzureißen." SPÖ und ÖVP hätten den Mut verloren, den Menschen zuzuhören und sich mit ihnen von Angesicht zu Angesicht auseinanderzusetzen. Zudem hätten sie die Fähigkeit verloren haben, ihr politisches Handeln in Form einer optimistischen Zukunftsvision zu kommunizieren.

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Ein älterer Mann mit grauen Haaren spricht bei einer Veranstaltung auf einer Bühne mit Mikrofon.
© APA/GEORG HOCHMUTH

Jede der Regierungsparteien werde die eine oder andere heilige Kuh schlachten müssen, und sie werden offen für neue Ideen sein müssen, schreibt Zeiler: "Es ist die einzige Option, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Ohne Mut zur Veränderung, ohne Wirtschaftskompetenz und ohne das Wissen, wie die Welt heute funktioniert, wird sich kein Erfolg einstellen."

Kein Kommentar der Koalitionspartner

Von den Koalitionspartnern gab es auf APA-Anfrage vorerst keine offizielle Reaktion auf Zeilers Ansage. Weder die Kanzlerpartei ÖVP noch NEOS wollten die parteiinternen Vorgänge bei der SPÖ kommentieren.

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