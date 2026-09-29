SPÖ-Star-Autor geht auf Zeiler los: "Peinliche Selbstbeschädigung"

Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden. Am Wochenende machte er seine Ambitionen öffentlich. Jetzt möchte er gerufen werden von der Partei. Doch die Jubelstürme sind (noch) verhalten, von einem hagelt es heftige Kritik an Zeiler: Autor Robert Menasse.

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Die große Frage dieser Tage lautet: Wer in der österreichischen Sozialdemokratie steht hinter Gerhard Zeiler (71) als möglichem SPÖ-Chef?

Bis dato haben sich noch nicht viele aktive Politiker als Unterstützer deklariert!

Video zum Thema Neuer SPÖ-Chef?! Gerhard Zeiler im Interview © oe24

Stand heute: Es ist vor allem die "alte" SPÖ, die sich als erstes hinter den Medienmanager, der in den USA eine Bilderbuchkarriere machte, stellt.

Die Alte Garde

Die Alt-Landeshauptleute Franz Voves (Steiermark), Hans Niessl (Burgenland) und Peter Ambrozy (Kärnten) haben sich als Zeiler-Fans der ersten Stunde geoutet und sekundieren einen Babler-Sturz.

Der rote Orbit

Hinzu kommen Immer-Strategen und rote Vordenker jeder Zeit wie Josef Kalina oder Peter Pelinka. Abseits der Alt-Granden ist es (noch) relativ ruhig in der Partei. Das gilt ebenso für die Babler-Unterstützer, auch sie spielen auf Zeit und warten ab. Ein politisches Schattenboxen hat begonnen - Ausgang offen.

Babler vs. Zeiler

Der Kulturschaffende

Aus dem Umfeld roter Kunst und Kultur gibt es jetzt einen ersten prominenten Ausreißer, der sich klipp und klar positioniert - und zwar gegen Gerhard Zeiler.

Es ist der Autor Robert Menasse, der die Tastatur für ein langes Zeiler-Posting auf Facebook nutze.

2023 wieder in die SPÖ

Menasse steht der SPÖ seit vielen Jahren nah. 2023 ging er sogar wieder in die Partei: "Ich kann dem Siechtum und langsamen Sterben einer Partei, der wir historisch so viel zu verdanken haben, nicht länger zuschauen", so die pathetische Menasse-Erklärung vor drei Jahren.

Pamela Rendi-Wagner war zu wenig

Damalige SPÖ-Chefin war Pamela Rendi-Wagner und die Sozialdemokraten standen noch nicht bei rund 15 Prozent wie unter Andreas Babler, sondern hatten mit 20+X nicht die geringsten Probleme in Umfragen.

Pamela Rendi-Wagner © oe24

Aus der Stille gegen Zeiler

Um Menasses Verhältnis zu seiner Partei, der SPÖ, ist es in den letzten Jahren wieder stiller geworden. Jetzt, nachdem sich Zeiler offen gegen 15-Prozent-Babler stellt, rückt der Autor wieder aus und nimmt sich Zeiler zur Brust.

Er kritisiert vier Dinge:

Zeilers Kampagne,

dessen "politischen Surrealismus",

Zeilers "übersteigerte Eitelkeit"

und fehlende Teamfähigkeiten.

Dem erfahrenen Medienmanager Zeiler wirft der Schriftsteller vor, Teil "einer Kampagne der Kronenzeitung" zu sein und so zu versuchen, die SPÖ zu übernehmen.

Was Menasse mit "politischen Surrealismus" Zeilers meint, erklärt er so:

“"Das ist noch nie dagewesen in der Welt der Demokratien, die auf einem Parteiensystem beruhen, dass einer auf die surreale Idee kommt, sich auf dem Marktplatz hinzustellen und zu verkünden: Ich will eine Regierungspartei übernehmen."” Robert Menasse

Direkt gegen die Person Gerhard Zeilers richtet sich Menasses Angriff, wenn er von "übersteigerter Eitelkeit" Zeilers schreibt und ihm vorwirft, "realitätsblind" zu sein.

Robert Menasse © Getty Images

"Peinliche Selbstbeschädigung"

Zeilers Vorstoß bezeichnet Menasse als "peinliche Selbstbeschädigung". Menasse hat auch noch einen Alternativplan für Zeiler. Medienberater von Andreas Babler wäre ein guter Job für den 71-jährigen gebürtigen Ottakringer, meint der Schriftsteller.

“"Wenn Zeiler wirklich ein denkender und empathischer Sozialdemokrat wäre, der sich jetzt in dieser schwierigen Situation produktiv einbringen will, dann hätte er sich gefragt, wie er mit seiner Expertise der Partei helfen könnte."” Robert Menasse

Der Autor mit Plan

Menasses Master-Plan für Zeiler: [...] der erfolgreiche Medienmanager hätte ohne großes Aufheben dem Medienminister Babler angeboten, ihn in seiner Medienpolitik beratend zu unterstützen. Aber er hat es vorgezogen, in dieser für die Republik und die Öffentlichkeit und die Zukunft so wichtigen Frage Babler in den Rücken zu fallen [...]."

Unter der Gürtellinie

Menasses Kritik ist das eine, unter der Gürtellinie vergreift er sich, wenn er die oben aufgezählten Alt-Vorderen der SPÖ (ohne sie beim Namen zu nennen) de facto zu Greisen mit "Rollator" degradiert.

Oder, wenn Menasse den international über Jahrzehnte erfolgreichen Zeiler quasi zum Dümmling erklärt ("Wenn Zeiler wirklich ein denkender und empathischer Sozialdemokrat wäre").

Der Roman, die Zitate und eine Rede

Stichwort "peinliche Selbstbeschädigung": Menasse legte einst in seinem Roman "Die Hauptstadt" (2017) dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Walter Hallstein frei erfundene Zitate in den Mund und erfand eine Auschwitz-Rede Hallsteins. Auf die Zitat-Schliche kam Menasse damals der Historiker Heinrich August Winkler, der die Quellen kontrolliert hatte. Ob Menasse das damals peinlich war? Vielleicht ein wenig oder auch irgendwie nicht: Er gestand seinen Fehler ein und entschuldigte sich, bestand aber auf die Freiheit des Schriftstellers und Dichters.