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Am 3. Oktober

45 Jahre WUK: Jubiläumsfest bei freiem Eintritt

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Backsteingebäude des WUK in Wien mit lila beleuchteten Fenstern bei Nacht.
© WienTourismus
Seit mehr als vier Jahrzehnten steht das Werkstätten- und Kulturhaus für Freiräume, Vielfalt und gelebte Kultur.
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Das Werkstätten- und Kulturhaus (WUK) in Wien-Alsergrund feiert seinen 45. Geburtstag und lädt am 3. Oktober zu einem ganztägigen Fest bei freiem Eintritt ein. Mit einem Programm aus Kunst, Kultur, Musik, Performance, Workshops und Begegnung öffnet das WUK ab 12 Uhr seine Türen für Gäste "aller Generationen", hieß es in einer Aussendung.

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Was ab 1979 aus einer Initiative engagierter Aktivistinnen und Aktivisten "in friedlicher Besetzung" entstand, "ist heute eines der größten soziokulturellen Zentren Europas mit mehreren Standorten in Wien und Niederösterreich", wurde betont. "Hier wird Teilhabe nicht nur diskutiert, sondern gelebt: durch künstlerische Mitgestaltung, selbstverwaltete Strukturen, zivilgesellschaftliches Engagement und den offenen Austausch über gesellschaftliche Fragen", so Julia Fromm, Obfrau des Vereins WUK. (APA)

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