Wieder Favoriten
Messerstecher nach versuchtem Mord in Park gefasst
Wien. Wie oe24 berichtete, hatte sich der dramatische Vorfall - der von den Ermittlern als versuchter Mord geahndet wird - am Freitagnachmittag um 15.00 Uhr in der Wohnung des Opfers in einem Mehrparteienhaus in der Gudrunstraße ereignet. Ein zunächst unbekannter jüngerer Mann fügte dem 40-Jährigen dort schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu und ergriff anschließend die Flucht. Die Tatwaffe, ein Messer, konnte im Eingangsbereich der Wohnung sichergestellt werden, die Fahndung nach dem Angreifer blieb ergebnislos.
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Wie die Polizei am Dienstag bekanntgab, konnte der Messerstecher als 24-jähriger Syrer identifiziert und Montagabend um 21.00 Uhr von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in einem Park in Favoriten festgenommen werden. Um was es bei dem blutigen Streit am Wochenende in der Wohnung des Österreichers gegangen war, ist noch unklar. Dafür konnten ihm mehrere bis dahin noch ungeklärte Überfälle bzw. Straßenraube in Wien zugeordnet werden. Die Einvernahme des Syrers ist noch ausständig.
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