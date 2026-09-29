oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

78. Auflage

Wiener Höhenstraße am Samstag wegen Traditionslauf gesperrt

OR
von
Mehrere Läufer laufen beim Wiener Höhenstraßenlauf auf einer sonnigen Straße im Freien.
© hoehenstrassenlauf.at
Auch 2026 startet der mittlerweile 78. Internationale Wiener Höhenstraßenlauf wieder am ersten Samstag im Oktober.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Samstag, den 3. Oktober., führt der 78. Internationale Wiener Höhenstraßenlauf über 14,3 Kilometer vom Leopoldsberg über Kahlenberg und Cobenzl zur Marswiese in Neuwaldegg. Der Start erfolgt um 14:00 Uhr. Nach Angaben des Veranstalters wird die Höhenstraße ab etwa 13:45 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auf der Laufstrecke und angrenzenden Straßen sind weitere kurzfristige Sperren möglich. Wer am Samstagnachmittag in diesem Bereich unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen.

Auch interessant

Vollmond! Morgenstern-Coup minutiös geplant

Großeinsatz in Wien: Feuer im Triiiple Tower

Neue Tunnel retten Kröten vor dem Straßentod

Der Höhenstraßenlauf geht heuer in seine bereits 78. Auflage und ist Europas ältester kontinuierlich durchgeführter Straßenlauf. Unter dem Motto "Breath In. Run Wild." bietet er mit seinen sanften Anstiegen sowie den letzten vier überwiegend bergab führenden Kilometern ideale Bedingungen für ambitionierte Läufer ebenso wie für Hobbyathleten. Im Zielbereich warten neben Verpflegung auch ein Unterhaltungsprogramm sowie die Siegerehrung auf die Teilnehmer und Besucher.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Promis auf dem Laufsteg: Auhof Center wird 30 Jahre alt

Neue Tunnel retten Kröten vor dem Straßentod

Wiener Höhenstraße am Samstag wegen Traditionslauf gesperrt

Ölpreise geben wieder nach

So denkt Österreich über die Wien-Wahl

Fußgängerin (78) von Motorrad erfasst und getötet

Schock: Traditions-Pizzeria ist insolvent

ER soll jetzt Nasrallahs Nachfolger werden

Serienräuber nach Post-Überfall geschnappt

Afghanistan: Schüsse am Flughafen Kabul