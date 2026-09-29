Wiener Höhenstraße am Samstag wegen Traditionslauf gesperrt

Auch 2026 startet der mittlerweile 78. Internationale Wiener Höhenstraßenlauf wieder am ersten Samstag im Oktober.

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Am Samstag, den 3. Oktober., führt der 78. Internationale Wiener Höhenstraßenlauf über 14,3 Kilometer vom Leopoldsberg über Kahlenberg und Cobenzl zur Marswiese in Neuwaldegg. Der Start erfolgt um 14:00 Uhr. Nach Angaben des Veranstalters wird die Höhenstraße ab etwa 13:45 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auf der Laufstrecke und angrenzenden Straßen sind weitere kurzfristige Sperren möglich. Wer am Samstagnachmittag in diesem Bereich unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen.

Der Höhenstraßenlauf geht heuer in seine bereits 78. Auflage und ist Europas ältester kontinuierlich durchgeführter Straßenlauf. Unter dem Motto "Breath In. Run Wild." bietet er mit seinen sanften Anstiegen sowie den letzten vier überwiegend bergab führenden Kilometern ideale Bedingungen für ambitionierte Läufer ebenso wie für Hobbyathleten. Im Zielbereich warten neben Verpflegung auch ein Unterhaltungsprogramm sowie die Siegerehrung auf die Teilnehmer und Besucher.