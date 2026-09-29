Wiens Shopping-Riese
Promis auf dem Laufsteg: Auhof Center wird 30 Jahre alt
Seit 1995 ist das Auhof Center an der Wiener Westeinfahrt eine fixe Größe für alle Shoppingbegeisterten. Das beliebte Einkaufszentrum ist nach seinem Relaunch die zweitgrößte Mall der Bundeshauptstadt und beherbergt gut 140 Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Dienstleister. Zum runden Jubiläum lädt Eigentümer Kommerzialrat Peter K. Schaider am 30. September ab 17 Uhr zur großen Jubiläumsfeier auf die Eventfläche im ersten Obergeschoß.
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Für einen Hingucker der besonderen Art will eine Charity-Promi-Modenschau zugunsten von "Seitenblicke – Licht ins Dunkel" sorgen. Unter dem Motto "30 JAHRE. EIN ABEND MIT STARAUFGEBOT. EIN GUTER ZWECK." steigen Monika Ballwein, Verena Schneider, Sigi Fink, Nadja Maleh, Gerda Rogers, Clemens Trischler, Marion Nachtwey und Dompfarrer Anton Faber auf den Laufsteg. Nach dem Lauf am Catwalk, der von Martina Reuter moderiert wird, erfolgt die Übergabe eines Spendenschecks an Inge Klingohr.
Prominente Ehrengäste vor Ort
Auch an prominenten Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft, Sport, Medien und Handel soll es nicht mangeln. So haben unter anderem Jürgen Czernohorszky (Amtsführender Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal), Michael Takacs (Bundespolizeidirektor), Alexander Wurz (Ex-Rennfahrer und ORF-Sportmoderator), Rainer Will (Geschäftsführer Österreichischer Handelsverband), Conrad Bauer (Vizepräsident WKO), Kulturlady Birgit Sarata, Bäcker Kurt Mann und viele mehr ihre Zusage erteilt, um den Show-Abend zu unterstützen.
"Seit 30 Jahren ist das Auhof Center ein Ort der Begegnung. Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir dieses Jubiläum mit so viel Lebensfreude, Mode und einer ganz persönlichen Note feiern können. Martina Reuter bringt genau den Glamour zu uns, den unsere Kunden verdienen", betont Eigentümer Schaider.
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