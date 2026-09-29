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Aus Kernen wird Kakao: Start-up Kern Tec

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Sebastian Jeschko (GF Kern Tec), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und David Wagner (Leiter operatives Geschäft Kern Tec).
© NLK Khittl
Aus Abfall wird Kakao: Das Start-up Kern Tec aus Herzogenburg zeigt, wie clevere Digitalisierung funktioniert. Jetzt gibt es zwei Millionen Euro für die nächsten schlauen Ideen.
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Wusstet ihr, dass man aus Marillenkernen Kakao machen kann? Das Start-up Kern Tec in Herzogenburg macht aus dem, was früher im Müll landete, wertvolle Zutaten für Lebensmittel und Kosmetik. Das ist Kreislaufwirtschaft, wie sie sein soll: Ressourcen nutzen statt wegwerfen.

Hinter der Idee steckt smarte Technik. Kern Tec hat alle Geschäftsbereiche digital vernetzt, die internen Abläufe laufen effizienter und transparenter. Qualitätsmanagement, Logistik, Produktionsplanung, Buchhaltung und Personalprozesse sind optimiert.

Millionen für Ideen

Jetzt können weitere Betriebe nachziehen: Die NÖ Landesregierung hat am Dienstag die Neuauflage der Förderung „digi4wirtschaft" beschlossen. Anträge sind ab 1. Oktober möglich, Land und Wirtschaftskammer geben gemeinsam zwei Millionen Euro dazu.

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Es gibt Workshops, Beratung und bis zu 25.000 Euro pro Umsetzungsprojekt. „Digitalisierung ist dann erfolgreich, wenn sie den Betrieben ganz konkret etwas bringt", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Der Digitalisierungsgrad der NÖ-Betriebe stieg zuletzt von 50 auf 66,4 Prozent.

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