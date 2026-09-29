Aus Kernen wird Kakao: Start-up Kern Tec

Aus Abfall wird Kakao: Das Start-up Kern Tec aus Herzogenburg zeigt, wie clevere Digitalisierung funktioniert. Jetzt gibt es zwei Millionen Euro für die nächsten schlauen Ideen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wusstet ihr, dass man aus Marillenkernen Kakao machen kann? Das Start-up Kern Tec in Herzogenburg macht aus dem, was früher im Müll landete, wertvolle Zutaten für Lebensmittel und Kosmetik. Das ist Kreislaufwirtschaft, wie sie sein soll: Ressourcen nutzen statt wegwerfen.

Hinter der Idee steckt smarte Technik. Kern Tec hat alle Geschäftsbereiche digital vernetzt, die internen Abläufe laufen effizienter und transparenter. Qualitätsmanagement, Logistik, Produktionsplanung, Buchhaltung und Personalprozesse sind optimiert.

Millionen für Ideen

Jetzt können weitere Betriebe nachziehen: Die NÖ Landesregierung hat am Dienstag die Neuauflage der Förderung „digi4wirtschaft" beschlossen. Anträge sind ab 1. Oktober möglich, Land und Wirtschaftskammer geben gemeinsam zwei Millionen Euro dazu.

Es gibt Workshops, Beratung und bis zu 25.000 Euro pro Umsetzungsprojekt. „Digitalisierung ist dann erfolgreich, wenn sie den Betrieben ganz konkret etwas bringt", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Der Digitalisierungsgrad der NÖ-Betriebe stieg zuletzt von 50 auf 66,4 Prozent.