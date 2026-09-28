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Weinviertler Wägen anno 1900: Neue Ausstellung im Museumsdorf

Sehenswerte Kutschen und Wägen im Museumsdorf Niedersulz.
© Museumsdorf Niedersulz
Vom Weinwagen bis zum Leichenwagen: Das Museumsdorf Niedersulz zeigt, wie die Weinviertler um 1900 ihre Lasten bewegten, renoviert und liebevoll aufgefrischt.
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Knarrende Räder, gleitende Kufen: Wägen, Karren und Schlitten gehörten um 1900 zum Alltag im Weinviertel. Seit Sonntag zeigt das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz im Längsstadel aus Bernhardsthal die Dauerausstellung "Auf Rädern und Kufen – Transportfahrzeuge anno dazumal".

Sehenswerte Kutschen und Wägen im Museumsdorf Niedersulz.
Sehenswerte Kutschen und Wägen im Museumsdorf Niedersulz. © Museumsdorf Niedersulz

Zu sehen sind ein Weinwagen aus Hohenruppersdorf, ein Viehwagen aus Ameis und ein Truhenwagen aus Mistelbach. Zu den schönsten Stücken zählt ein Leichenwagen von 1915 aus Gaunersdorf, dem heutigen Gaweinstal, mit bestickter Kutschbockdecke.

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Der Weinwagen

Im Weinviertel spielte der Weinwagen eine besondere Rolle. Er brachte Trauben und Maische zum Presshaus, später die Fässer mit dem fertigen Wein, oft bis nach Wien. Die "Flechte", ein geflochtenes Verdeck, schützte vor Wind und Regen. Meist blau bemalt und reich verziert, trugen sogar die Pferdegeschirre Namen oder Initialen der Weinbauern.

Leiterwägen fuhren Heu und Getreide, Schlitten holten im Winter das Holz. Zur Kirche, zum Arzt oder zu Verwandten fuhr man mit dem Steirerwagerl.

Neuer Glanz

Das Museumsdorf-Team, Fachfirmen und der Verein Freunde des Weinviertler Museumsdorfs Niedersulz haben Holz, Metall und Bemalung der Fahrzeuge in den vergangenen Jahren liebevoll restauriert. Apropos: Das Museumsdorf Niedersulz ist immer einen Ausflug wert!

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