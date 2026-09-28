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Radlobby-Aktion

Sackgassen öffnen für kürzer Schulwege

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Gemeinsam wurden bereits mehr als 80 solcher Sackgassen in Linz dokumentiert - nun wird besonders auf Schulweg-Optimierung gesetzt.
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Viele Sackgassen in Linz enden nur für Autos – für Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad führen sie jedoch weiter und ermöglichen direkte, sichere und komfortable Alltagswege.

Die Straßenverkehrsordnung erlaubt mittlerweile, Sackgassen mit einem Zusatz direkt am Verkehrszeichen zu versehen. Damit wird auf einen Blick erkennbar, dass die Straße zwar für den Autoverkehr endet, für den Rad- und Fußverkehr aber durchlässig bleibt. Dieser Zusatz ist einfach und günstig auf dem bestehenden Verkehrszeichen zu ergänzen.

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"Um mit dem Fahrrad schnell und sicher von A nach B zu kommen braucht es ein gut ausgebautes Radwegenetz und manchmal auch eine Abkürzung, damit sich das Mit-dem-Fahrrad-bin-ich-schneller-Gefühl einstellt. Die neuen Sackgassenschilder helfen, diese Lieblingsradrouten zu finden und das langsame Auto stehen zu lassen", sagt Thomas Hofer, Sprecher der Radlobby Linz und fordert Eltern auf, Sackgassen, die für sicherere Schulwege geöffnet werden sollen unter www.radlobby.at zu melden.

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