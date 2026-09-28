Auto oder Zug? Die A22 zeigt es jetzt an

Neue Überkopfanzeigen auf der A22 bei Stockerau zeigen ab morgen, Dienstag, ob das Auto oder der Zug schneller nach Wien kommt. Das gibt es in Österreich erstmals.

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Asfinag und ÖBB starten am Dienstag um 6.00 Uhr ein neues Informationssystem auf der Donauufer-Autobahn (A22). Die Anzeigen vergleichen die aktuelle Fahrzeit nach Wien mit dem Auto und mit dem Zug. Vorgestellt wurde das Projekt am Montag.

Ein wichtiger Pressetermin. © ASFINAG

Zusätzlich zeigen die Tafeln die freien Stellplätze der Park&Ride-Anlage und die Abfahrt des nächsten Zuges. So ist direkt auf der Autobahn erkennbar, wann der Umstieg auf die Bahn tatsächlich Zeit spart.

Daten in Echtzeit

Das System verknüpft Verkehrsdaten der Asfinag, aktuelle Fahrzeiten auf der A22, die Belegung des Park&Ride-Standorts sowie Fahrplandaten der ÖBB.

A22 vergleicht Fahrzeiten

Täglich fahren über 60 Züge von Stockerau zum Wiener Praterstern. Auf der A22 bei Stockerau sind wochentags rund 65.000 Fahrzeuge unterwegs, sagt Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl.

Genaue Anzeige: Das ist der schnellste Weg nach Wien. © ASFINAG

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) erklärt: "Wer täglich pendelt, will vor allem eines: verlässlich und möglichst rasch ankommen. Mit diesem Projekt machen wir sichtbar, welche Verbindung gerade tatsächlich die schnellste ist." ÖBB-Vorständin Silvia Angelo betont, dass die Anzeigen den Zeitvorteil auf einen Blick zeigen.