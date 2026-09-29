Kottingbrunn baut Mega-Datenzentrum

In Kottingbrunn rollen die Bagger: Am Montag fiel der Startschuss für ein Daten-Kraftwerk mit Solarstrom vom Flugplatz.

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Kottingbrunn (Bezirk Baden) wird zum Daten-Hotspot! Im Wirtschaftspark entsteht auf 4.200 Quadratmetern das Greencore Data Center. Am Montag war Spatenstich.

Ab Oktober 2027 geht der erste Teil ans Netz, 2029 folgt der nächste Abschnitt. Ab 2030 ist der Vollausbau geplant. Dann liefert das Zentrum bis zu 6,4 Megawatt IT-Leistung.

Strom vom Flugplatz

Betrieben wird die Anlage möglichst sparsam: Überschüssiger Solarstrom vom Flugplatz Wien-LOAV soll die Server versorgen. Die Photovoltaikanlage gehört der Flughafen Wien AG und leistet insgesamt 9,3 Megawatt. Ein Teil davon fließt direkt ins Rechenzentrum.

Kühl ohne Wasser

Auch beim Kühlen wird gespart. Im Normalbetrieb sorgen Trockenkühlsysteme ohne Wasser für kühle Köpfe in den Serverräumen. Die Abwärme der Server soll später in die Nah- und Fernwärme fließen.

Unternehmen, Behörden und Forschungseinrichtungen speichern hier künftig ihre Daten und betreiben ihre Anwendungen.