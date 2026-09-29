Milch mit Herz: Besuch zum Weltschulmilchtag

Weltschulmilchtag in Wilhelmsburg: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) besucht den Hofladen und erklärt Kindern, wie die Milch in den Becher kommt.

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Am 30. September ist Weltschulmilchtag. Im Vorfeld war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu Besuch im Hofladen in Wilhelmsburg. Dort dreht sich alles um die Frage: Wo kommt eigentlich unser Essen her?

"Unsere Kinder sollen wissen, wo ihr Essen herkommt und wie viel Arbeit und Herzblut die Bäuerinnen und Bauern hineinstecken. Mit der Schulmilch können sie Regionalität jeden Tag schmecken", sagt die Landeshauptfrau.

Milch mit Herz

Die Wilhelmsburger Hoflieferanten bringen seit 1995 frische Milch zu den Kleinen. Dreimal pro Woche fährt ihr Lieferwagen zu 80 Schulen und Kindergärten. Abgefüllt wird die Milch in der hauseigenen Molkerei.

Insgesamt sorgen 15 Bauernhöfe dafür, dass rund 900 Schulen und Kindergärten in Niederösterreich und Wien Milch und Milchprodukte bekommen. "Hinter jedem Becher Schulmilch stehen Familien, die jeden Tag anpacken", sagt Lorenz Mayr von der Landwirtschaftskammer. Kinder sollen den Bauernhof nicht nur aus Büchern kennen, sondern selbst erleben.

Danke an alle Helfer

Mikl-Leitner bedankt sich bei den Bäuerinnen und Bauern, den Lieferanten und den Pädagogen: "Sie zeigen unseren Kindern, wie wertvoll unser Essen ist."