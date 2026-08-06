Gartenbaumesse Tulln lockt mit Englands schönsten Gärten

Von 3. bis 7. September verwandelt sich die Messe Tulln erneut in Österreichs größten Treffpunkt für Hobbygärtner und Profis. 450 Aussteller zeigen alle Trends rund um Garten, Pool, Photovoltaik und Grillen.

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Europas größte Blumenschau steht heuer unter dem Motto "Eine florale Reise durch Englands historische Gärten". Rund 200.000 Blumen verwandeln sich in Kunstwerke – von Schlossgärten bis zur legendären Chelsea Flower Show. Auch der "Auenland"-Schaugarten von Starkl mit fünf Meter hohem Blumenbonsai sowie die "Garten für Generationen"-Schau von Kittenberger zählen zu den Publikumsmagneten.

Sonderschauen mit Weitblick

Auch international wird es spannend: Mit "Gardens by the Bay" zeigt die Messe eine Hommage an Singapurs futuristische Gartenwelt, umgesetzt als traditionelle Gemüseschau aus saisonalem Gemüse. Die NÖ Landwirtschaftskammer präsentiert in Halle 4 unter dem Motto "Landwirtschaft schafft lebenswerte Umwelt" farbenprächtige Obst- und Gemüsearrangements. Und die Österreichischen Bundesgärten würdigen mit einer historischen Pflanzensammlung den 500. Geburtstag des Botanikers Carolus Clusius.

Nachwuchs und Handwerk

Unter dem Motto "Grüne HeldInnen sind gefragt" wirbt die Branche gezielt um Nachwuchs für Berufe wie FloristIn oder GartengestalterIn. Zweimal täglich zeigen Floristen auf der ORF NÖ-Bühne in Halle 8 ihr Können, während niederösterreichische Gartengestalter-Teams die Messe für Skills-Trainings nutzen.

Klimafitte Gärten im Fokus

Unter dem Titel "Feigen statt Fichten" zeigt die Österreichische Gartenbau-Gesellschaft, welche Pflanzen Hitze und Trockenheit trotzen. Auch Grill-Fans kommen auf ihre Kosten: Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek liefert am 3. September eine Live-Show.

Fact Box: 3.–6. September, 9–18 Uhr, 7. September, 9–17 Uhr. Erwachsene € 15 (online € 14), Kinder € 4 (online € 3). Infos: www.messe-tulln.at

Fazit: Die Gartenbaumesse Tulln vereint britische Gartenkunst mit heimischer Klimafitness – ein Pflichttermin für alle Grün-Fans.