Niederösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Gartenjahr-Höhepunkt

Gartenbaumesse Tulln lockt mit Englands schönsten Gärten

Frau in buntem Kleid steht lächelnd neben einem großen Blumenarrangement auf der Gartenbaumesse.
© Messe Tulln
Von 3. bis 7. September verwandelt sich die Messe Tulln erneut in Österreichs größten Treffpunkt für Hobbygärtner und Profis. 450 Aussteller zeigen alle Trends rund um Garten, Pool, Photovoltaik und Grillen.
OE24 auf Google bevorzugen

Europas größte Blumenschau steht heuer unter dem Motto "Eine florale Reise durch Englands historische Gärten". Rund 200.000 Blumen verwandeln sich in Kunstwerke – von Schlossgärten bis zur legendären Chelsea Flower Show. Auch der "Auenland"-Schaugarten von Starkl mit fünf Meter hohem Blumenbonsai sowie die "Garten für Generationen"-Schau von Kittenberger zählen zu den Publikumsmagneten.

Sonderschauen mit Weitblick

Auch international wird es spannend: Mit "Gardens by the Bay" zeigt die Messe eine Hommage an Singapurs futuristische Gartenwelt, umgesetzt als traditionelle Gemüseschau aus saisonalem Gemüse. Die NÖ Landwirtschaftskammer präsentiert in Halle 4 unter dem Motto "Landwirtschaft schafft lebenswerte Umwelt" farbenprächtige Obst- und Gemüsearrangements. Und die Österreichischen Bundesgärten würdigen mit einer historischen Pflanzensammlung den 500. Geburtstag des Botanikers Carolus Clusius.

Nachwuchs und Handwerk

Unter dem Motto "Grüne HeldInnen sind gefragt" wirbt die Branche gezielt um Nachwuchs für Berufe wie FloristIn oder GartengestalterIn. Zweimal täglich zeigen Floristen auf der ORF NÖ-Bühne in Halle 8 ihr Können, während niederösterreichische Gartengestalter-Teams die Messe für Skills-Trainings nutzen.

Auch interessant

Regierung: Jetzt müssen wir alle Wasser sparen

Darum wurde Salah mit Nummer 61 präsentiert

Rennen unterbrochen! Wieder Horror-Crash bei Polen-Rundfahrt

Klimafitte Gärten im Fokus

Unter dem Titel "Feigen statt Fichten" zeigt die Österreichische Gartenbau-Gesellschaft, welche Pflanzen Hitze und Trockenheit trotzen. Auch Grill-Fans kommen auf ihre Kosten: Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek liefert am 3. September eine Live-Show.

Fact Box: 3.–6. September, 9–18 Uhr, 7. September, 9–17 Uhr. Erwachsene € 15 (online € 14), Kinder € 4 (online € 3). Infos: www.messe-tulln.at

Fazit: Die Gartenbaumesse Tulln vereint britische Gartenkunst mit heimischer Klimafitness – ein Pflichttermin für alle Grün-Fans.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Weinviertel: 60 Schafe als Bio-Mäher am Windpark

St. Pölten feiert Stadtpatron St. Hippolyt

S-Bahn: Jetzt werden die Nordäste gekappt

Panattoni investiert in Schwechat

Pleiten-Alarm: Hunderte Firmen in NÖ insolvent

B 3 bei Korneuburg Ost fertig saniert

"Vergessener Pool" sorgt für Wasser-Wahnsinn

FPÖ-Schmiedlechner: Äcker verdorren, Golplätze bewässert

Großmugl lädt zum großen Sternderlschauen

Hausleiten: Neue L14-Fahrbahn um 337.000 € fertig