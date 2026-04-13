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Amira Aly
© Andreas Tischler

Keine Mähne mehr

Pocher-Ex Amira Aly klagt über "Phantomschmerzen" nach Typveränderung

13.04.26, 20:03
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Radikale Veränderung bei Amira Aly: Die Moderatorin überraschte Anfang April mit einem neuen Haarschnitt. Doch die Freude über den Longbob hielt nicht lange an. Inzwischen gibt die 33-Jährige offen zu, dass sie ihre Mähne schmerzlich vermisst und massiv mit dem täglichen Styling kämpft. 

Amira Aly sorgt derzeit für ordentlich Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken. Die gebürtige Österreicherin wagte vor Kurzem den mutigen Schritt zum Friseur und trennte sich von ihren langen, dunkelbraunen Haaren. Was zunächst als befreiender Style-Wechsel unter dem Motto "Time for a change" präsentiert wurde, entpuppt sich für die 33-Jährige nun als emotionale Herausforderung. Da für die kommenden Tage keine TV-Termine oder Events von Amira Aly offiziell bestätigt sind, bleibt abzuwarten, wann man den neuen Look erstmals im Fernsehen sieht.

Sehnsucht nach langen Haaren

Knapp zwei Wochen nach dem Besuch beim Hairstylist ist die anfängliche Euphorie verflogen. Amira Aly erklärte ihren Fans in einer ehrlichen Instagram-Story, dass sie regelrechte "Phantomschmerzen" verspüre, wenn sie dorthin greift, wo früher ihre XXL-Mähne war. Besonders im Alltag zeigt sich die Veränderung als unpraktisch, da sie sich mit dem kurzen Schnitt noch nicht richtig anfreunden kann.

Probleme beim täglichen Styling

Amira Aly posiert erneut für Lascana. 

Amira Aly posiert erneut für Lascana. 

© Lascana

Ein großer Kritikpunkt ist die fehlende Flexibilität ihrer neuen Frisur. "Und ich kann keinen Messy Dutt mehr machen, so richtig. Und das nervt mich", gestand Amira Aly sichtlich frustriert. Da sie ihre Haare meistens nach einem halben Tag hochbindet, fehlt ihr nun das gewohnte Volumen. Der aktuelle Look sehe beim Zusammenbinden ihrer Meinung nach „total bescheuert“ aus, was die Sehnsucht nach dem alten Look verstärkt.

Hilfe durch spezielle Mittel

Kopie von Amira Aly Christian Düren
© Getty Images

Um das Haarwachstum so schnell wie möglich wieder anzukurbeln, möchte Amira Aly nun zu speziellen Haarwuchsmitteln greifen. Die Community, die den mutigen Schritt anfangs noch mit Kommentaren wie "Liebe es!" oder "Krass! Aber steht dir!" feierte, verfolgt nun gespannt, wie es weitergeht. Ob die Mittel helfen oder doch bald wieder Extensions für die gewohnte Fülle sorgen müssen, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

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