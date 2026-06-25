VIP-Geburtstag als Geschenk für andere

Unter dem treffenden Motto "Mauro Hilft – It’s my Birthday" lud Mauro Maloberti am 24. Juni 2026 zu einer italienischen Sommernacht in Wien, um anlässlich seines Geburtstags Spenden für den Malteser Hospitaldienst zu sammeln.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit seinem etablierten Veranstaltungsformat "Mauro Hilft" beweist Mauro Maloberti, Auslandskorrespondent der italienischen Presseagentur ANSA und Delegierter der Handelskammer ITALCAM in Wien, regelmäßig, wie erfolgreich sich gehobener Genuss mit sozialem Engagement verbinden lässt.

Andreas Ferner und Aaron Karl © Andreas Tischler / Vienna Press

Rund um seinen Geburtstag brachte der Netzwerker auch heuer wieder zahlreiche Partner, treue Wegbegleiter und Unterstützer zusammen. Im Mittelpunkt des Abends standen neben kulinarischen Spezialitäten aus Italien und einem stimmungsvollen musikalischen Rahmenprogramm vor allem die Gemeinschaft und die Sichtbarmachung wichtiger sozialer Projekte. "Dass wir gemeinsam mit dem Malteser Hospitaldienst Menschen unterstützen können, die besondere Hilfe brauchen, bedeutet mir persönlich sehr viel", betonte das Geburtstagskind im Rahmen der Feierlichkeiten.

Prominente Unterstützung für den guten Zweck

Kathi Stumpf und Alex Beza © Andreas Tischler / Vienna Press

Die feierliche Sommernacht zog auch heuer wieder bekannte Gesichter aus Wirtschaft, Kultur und Society an. In der gut gelaunten Gästeschar zeigten sich unter anderem Grande Dame Birgit Sarata, Unternehmerin Kathi Stumpf, Dompfarrer Toni Faber und Schauspieler Aaron Karl begeistert von der Initiative und feierten ausgelassen für den guten Zweck.

© Andreas Tischler / Vienna Press

Großes Highlight des Abends war die Charity-Tombola, deren Erlös ohne Abzüge einem ganz besonderen Projekt zugutekommt: Der gesamte Ertrag fließt in die Finanzierung der Malteser Rom-Pilgerfahrt 2026. Diese traditionsreiche Reise ermöglicht es rund 500 Pilgerinnen und Pilgern – darunter zahlreichen kranken Menschen und Personen mit Behinderung –, unvergessliche Momente der Hoffnung, der tiefen Verbundenheit und der gelebten Gemeinschaft in der Ewigen Stadt zu erleben. Ein rundum gelungener Abend, der einmal mehr zeigte, wie viel Positives durch Menschlichkeit entstehen kann.