"Das schmerzt": Naschenweng nimmt Abschied von treuem Freund

Traurige Nachrichten von Melissa Naschenweng: Die beliebte Schlagersängerin trauert um ihren geliebten Familienhund "Sunny", der nach über 13 Jahren an ihrer Seite verstorben ist.

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Die Schlagersängerin Melissa Naschenweng teilte am Donnerstag eine traurige Nachricht mit ihren Fans auf Instagram. Ihr treuer Familienhund "Sunny" ist verstorben. Das Tier begleitete die Musikerin und ihre Familie mehr als 13 Jahre lang "an unserer Seite". Mit einer emotionalen Bildergalerie und berührenden Worten nahm sie öffentlich Abschied.

Ein echtes Familienmitglied

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In ihrem Posting stellte Naschenweng klar, dass "Sunny" nicht einfach nur unbedeutend war: "Du warst nicht einfach nur ein Hund – du warst Familie." Er begleitete sie durch gute sowie schlechte Zeiten und zeigte ihnen jeden Tag, was bedingungslose Liebe bedeutet. "Heute mussten wir dich gehen lassen, und das schmerzt", schrieb sie am Mittwoch weiter. Die Sängerin ist sich sicher, dass andere Hundebesitzer genau fühlen, was sie durchmacht. Man verliere schließlich nicht nur einen Hund, "sondern einen Freund, einen Wegbegleiter, ein Stück Zuhause".

Ruhe im lauten Alltag

Melissa Naschenweng © Facebook

Zwischen ihr und dem Vierbeiner herrschte eine ganz besondere Verbindung. Die Familie nahm den Hund auf, "als meine musikalische Reise losging". Die unzähligen Spaziergänge erdeten die Künstlerin regelmäßig. "Wenn alles laut war, warst du meine Ruhe", hieß es weiter in dem emotionalen Text. Obwohl sie oft unterwegs war und viel zu wenig Zeit zu Hause verbringen konnte, ließ der Hund sie das nie spüren. Er empfing sie jedes einzelne Mal mit derselben Freude, als wäre sie nie weggewesen. Sie schloss das Posting mit einem großen Dank für die Jahre voller Treue und den Worten: "Moch‘s guat, mein Freund."