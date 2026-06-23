Große Bergdoktor-Enthüllung! Sigl bricht Schweigen

Große Vorfreude bei den ZDF-Zuschauern: Die Dreharbeiten zur geschichtsträchtigen 20. Jubiläumsstaffel von "Der Bergdoktor" laufen bereits auf Hochtouren. Für Hauptdarsteller Hans Sigl (56) bringt das Jubiläum eine emotionale und zutiefst nostalgische Reise in die Vergangenheit mit sich.

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Zwei der insgesamt acht neuen Episoden sind bereits erfolgreich abgedreht. Am Set in den Bergen kam es dabei zu echten Gänsehaut-Momenten für den Hauptdarsteller, da gleich zwei alte Weggefährten aus früheren Schauspiel-Tagen plötzlich wieder gemeinsam mit ihm vor der Kamera standen. Im Interview mit BUNTE.de sprach Hans Sigl offen über das unverhoffte Wiedersehen nach über zwei Jahrzehnten und verriet erste Details.

Gute Vibes wie in alten Zeiten

Konkret handelt es sich bei den Rückkehrern um Katerina Jacob (68) und Steffen Schroeder (52). Mit beiden hatte Sigl seit über 20 Jahren nicht mehr für ein gemeinsames Projekt vor der Kamera gestanden.

Der TV-Arzt erinnert sich gerührt an die gemeinsamen Drehtage zurück: "Das Tolle war, dass wir bei beiden Kollegen – bei der Katerina als auch beim Steffen – noch genau wussten, wann wir was gedreht haben. Und es kamen echt gute Vibes von damals. Wir haben auf Film gedreht, es war noch nicht digital. War eine gute Zeit."

Die Neuen

Neben den erfahrenen Altstars schwärmte Sigl auch von zwei neuen Gesichtern am Set: Karl Seibt und Michael Schweisser, die er als absolute "Supercracks" und große neue Talente bezeichnete. Einer der beiden sei in der Zwischenzeit sogar kurz nach Cannes gereist, um einen prestigeträchtigen Filmpreis entgegenzunehmen.

Auflösung des bitteren Cliffhangers

Ein weiteres großes Highlight der ersten neuen Folge ist die Zusammenarbeit mit dem schauspielerischen Nachwuchstalent Benjamin Raue (24, bekannt aus "Herzstolpern“), der mit dem Downsyndrom lebt. Sigl verspricht den Zuschauern eine zutiefst „berührende Folge eins".

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Gerüchteküche

Auf die Frage, worauf sich die treuen Fans in der Jubiläumsstaffel am meisten freuen dürfen, hielt sich der 56-Jährige zwar bedeckt, feuerte die Gerüchteküche jedoch gekonnt an:

Das Versprechen: Die Zuschauer können sich auf eine ganz bestimmte Geschichte freuen, "auf die sie seit Jahren gewartet haben".

Der Hintergrund: Die vorherige 19. Staffel endete mit einem dramatischen Cliffhanger, der die Fans geschockt zurückließ.

Die Story: In der finalen Episode "Wiedersehen" tauchte Martin Grubers Ex-Affäre Franziska Hochstetter (46) völlig überraschend mit dem gemeinsamen Sohn Johann in Ellmau auf und zerstörte die emotionale Welt des Arztes.

Das lange Warten auf die große Auflösung des Beziehungs-Dramas hat bald ein Ende: Nach offiziellen Informationen soll die 20. Staffel von "Der Bergdoktor" im Januar 2027 wie gewohnt im ZDF anlaufen.