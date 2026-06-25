Green Future Awards: Star-Aufgebot in Wien

Ein starkes Zeichen für die Zukunft: Bei der glanzvollen Premiere der "Green Future Awards" im Wiener Park Hyatt wurden herausragende Persönlichkeiten für ihr Engagement in Sachen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung geehrt.

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Ein starkes Signal für den Klimaschutz und die soziale Gerechtigkeit in der Bundeshauptstadt: Am 24. Juni wurden erstmals die "Green Future Awards" feierlich verliehen. Die Veranstaltung, die als Gemeinschaftsprojekt von Blitzblank, oe24 und LOOK ins Leben gerufen wurde, holte im eleganten Ambiente des Wiener Park Hyatts jene Menschen und Betriebe ins Scheinwerferlicht, die mit ihren Visionen und Innovationen tagtäglich an einer besseren Welt von morgen basteln.

Patrick Minar (Österreichische Lotterien) und Preisträgerin Helga Keil-Bastendorff © Philipp Lipiarski

Dass Nachhaltigkeit längst im Mainstream angekommen ist, bewies auch die prominente Gästeliste: Neben prominenten Gästen und Speakern wie Heather Mills ließen sich unter anderem RTL-Urgestein Katja Burkard, Auhofcenter-Chef Peter Schaider, Isabella und Gernot Keusch (Autohaus Stahl), Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will sowie Bundesminister Norbert Totschnig die feierliche Award-Premiere nicht entgehen.

Katja Burkard führte durch den Abend © Philipp Lipiarski

Niki Fellner, Gernot und Isabella Keusch und Jenny Magin.

Applaus für die Visionäre: Sauberes Wasser und soziale Gerechtigkeit

Im Rampenlicht standen an diesem Abend aber vor allem die Preisträger, die mit viel Herzblut Großes bewirken. Zu den strahlenden Siegern gehörte unter anderem Schauspielerin Valerie Huber, die für ihren jahrelangen, unermüdlichen Einsatz als UNICEF-Botschafterin gewürdigt wurde. Ein kräftiges Lebenszeichen für die Chancengleichheit setzte auch Mutmacher Ali Mahlodji, der für sein starkes Engagement für Kinder und Jugendliche ausgezeichnet wurde. Auf technologischer Ebene gab es kein Vorbeikommen an VTA-Gründer Prof. Ing. Mag. DDr. h. c. Ulrich Kubinger: Mit der VTA Group leitet er ein global führendes Imperium im Bereich der Abwasserreinigung und gilt vollkommen zurecht als internationaler Pionier für sauberes Wasser.

Wolfgang Fellner und Peter Schaider © Philipp Lipiarski

Nachhaltigkeit als gelebte Haltung

Für den Initiator und Blitzblank-Geschäftsführer Mario Reichel war die gelungene Premiere ein persönlicher Meilenstein und ein klares Statement gegen reines Greenwashing. "Mit den Green Future Awards wollen wir sichtbar machen, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Haltung ist", betonte Reichel im Rahmen der Gala stolz.

Niki Fellner und VTA-Gründer Ulrich Kubinger © Philipp Lipiarski

Als traditionsreiches Familienunternehmen denke man bei BLITZBLANK seit Generationen langfristig und übernehme ganz bewusst Verantwortung für die kommenden Generationen. Genau deshalb sei es ihm ein echtes Herzensanliegen gewesen, eine kraftvolle Bühne für all jene Menschen, Unternehmen und Ideen zu schaffen, die schon heute als Vorbilder für eine nachhaltigere Zukunft vorangehen. Ein gelungener Auftakt, der definitiv nach einer Fortsetzung verlangt!