Mariazellerbahn: Endspurt bei den Bauarbeiten – ab 1. Mai freie Fahrt

Die Modernisierungsarbeiten entlang der legendären Mariazellerbahn neigen sich dem Ende zu. Ab 1. Mai rollt die Schmalspurbahn wieder auf der gesamten Strecke – und startet gleich mit vollem Tourismusprogramm in die Saison.

Die Frühjahrsbauarbeiten auf der über 115 Jahre alten Mariazellerbahn stehen kurz vor dem Abschluss. Ein Schwerpunkt lag heuer auf der Barrierefreiheit: Der Abschnitt zwischen Weinburg und Kammerhof im Bezirk St. Pölten wurde komplett generalsaniert. Neue Gleise, erneuerte Entwässerung, modernisierte Energie- und Signaltechnik sowie neue Oberleitungsmastfundamente – die Strecke erstrahlt in neuem Glanz. Auch die Haltestellen Weinburg und Kammerhof wurden aufgewertet: barrierefreie Bahnsteige, neue Zugänge, modernisierte Wartebereiche und energiesparende LED-Beleuchtung. Dazu kommen neue Radabstellanlagen, Parkflächen und Fahrgastinfosysteme.

Landbauer lobt die Bahn

Niederösterreichs Verkehrs-Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) zeigt sich begeistert: "Die Mariazellerbahn ist nicht nur amtierender schönster Platz Österreichs, sondern vor allem das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs im Pielachtal."

Noch bis 30. April Busse statt Bahn

Bis die Züge wieder rollen, müssen Fahrgäste noch kurz Geduld beweisen. Die Strecke zwischen Ober-Grafendorf und Mariazell wird für die letzten Restarbeiten noch bis 30. April im Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient – zu denselben Abfahrtszeiten wie die Bahn.

Ab 1. Mai: Voller Betrieb und Tourismus-Highlights

Mit 1. Mai startet dann nicht nur der reguläre Bahnbetrieb auf der gesamten Strecke, sondern auch das touristische Programm. Die NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl blicken optimistisch auf die Sommersaison.

Was Fans und Ausflügler erwartet: Panoramawagen und Erlebniszug „Ötscherbär" fahren ab 1. Mai an Wochenenden und Feiertagen bis 1. November

Nostalgie-Dampfzug mit der historischen Lok Mh.6 startet am 10. Mai in den Saisonbetrieb

Schmalspurtage am 30. und 31. Mai: Gefeiert werden 115 Jahre Elektrifizierung der Mariazellerbahn – an drei Standorten erwartet

Für Besucher gibt es ein umfangreiches Programm

Kurzum: Die Mariazellerbahn ist ein Pflichttermin für alle Bahnfans und Niederösterreich-Liebhaber!