Rätselraten beim Lugner-Prozess: Wo steckt Simone?

Während Christina Lugner im Zeugenstand zur verbalen Generalabrechnung ansetzte, wählte Witwe Simone Lugner den Weg der räumlichen Distanz und rechtfertigte ihr Fernbleiben mit einer bereits lang geplanten Auszeit für ihr seelisches Wohlbefinden.

Während die Wände des Wiener Gerichtssaals unter der Wucht der Aussagen von Christina „Mausi“ Lugner förmlich bebten, blieb ein Stuhl auffallend leer: jener der Beklagten, Simone Lugner. Die Witwe des verstorbenen Baumeisters war in den vergangenen Tagen völlig von der Bildfläche verschwunden, was in der heimischen Gerüchteküche bereits für heftige Spekulationen gesorgt hatte. Nun herrscht Klarheit über ihren Verbleib.

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Ein Urlaub für die psychische Stabilität

Auf Anfrage von oe24 brach Simone Lugner ihr Schweigen und gab Einblick in ihre Beweggründe. Sie befinde sich derzeit im Urlaub – eine Reise, die nach ihren Angaben bereits zu Beginn des Jahres feststand. Die Entscheidung, den Urlaub trotz des brisanten Termins anzutreten, sei jedoch keine spontane Flucht gewesen, sondern eine wohlüberlegte Abwägung in Absprache mit ihrer Rechtsvertretung.





Demnach habe sie die Frage eines möglichen Urlaubsabbruchs explizit mit ihrem Anwalt erörtert. Dieser habe ihr jedoch davon abgeraten. Die juristische Vertretung sei vollumfänglich gewährleistet, und eine persönliche Anwesenheit im hochemotionalen Umfeld des Stiftungsstreits hätte keine prozessualen Vorteile gebracht. Vielmehr stand der Schutz der eigenen mentalen Gesundheit im Vordergrund.

© oe24

Seelenfrieden statt öffentlichem Tribunal

Simone Lugner bekräftigte gegenüber oe24, dass sie der Einschätzung ihres Anwalts vollumfänglich zustimme. Es sei für ihre „Seele besser“, sich die Konfrontation und das mediale Blitzlichtgewitter im Gerichtssaal in dieser ohnehin belastenden Zeit nicht persönlich anzutun. Angesichts der Schärfe, mit der Christina Lugner im Zeugenstand gegen die Witwe und die Natur ihrer Ehe mit Richard Lugner vorging, erscheint diese Entscheidung im Nachhinein auch als strategischer Selbstschutz.

Während sich die Fronten in Wien weiter verhärten und jedes Detail der letzten gemeinsamen Monate des Ehepaars Lugner seziert wird, sucht Simone Lugner die Ruhe in der Ferne.