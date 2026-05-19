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Song Contest: Mega-Party in Sofia für Siegerin Dara
© Getty Images

Jubel-Empfang

Song Contest: Mega-Party in Sofia für Siegerin Dara

19.05.26, 19:18 | Aktualisiert: 20.05.26, 12:26
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Bei ihrer Ankunft feierten tausende Fans in Sofia die ESC-Gewinnerin. Konzert in Sofia angekündigt,

Die diesjährige ESC-Siegerin Dara ist in der bulgarischen Hauptstadt Sofia von Tausenden Fans mit einer Party gefeiert worden. Die Menschenmenge versammelte sich unter den Klängen des ESC-Siegessongs "Bangaranga" auf dem zentralen Platz vor dem früheren Königsschloss. Die Fans skandierten "Dara!", "Dara!", bis die Sängerin im exzentrischen Outfit auf die Bühne kam. "Mein Traum war, es zu schaffen, Menschen zu vereinigen und euch alle hier zusammen zu sehen", sagte Dara.

Sie kündigte für dieses Jahr ein Konzert in der großen Arena 8888 Sofia an - dies ist die Halle, in der der ESC (Eurovision Song Contest) im nächsten Jahr in Sofia ausgetragen werden könnte. Die Party mit einem 60 Meter langen roten Teppich und drei Bühnen wurde von der Stadt Sofia organisiert.

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Dara
© Getty

Am Sonntag war Dara bereits am Flughafen von Sofia von jubelnden Fans empfangen worden. Ihr Sieg am Samstagabend beim 70. Song Contest in der Wiener Stadthalle war der Erste für Bulgarien beim ESC überhaupt.

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