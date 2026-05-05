Bulgarien wird beim ESC 2026 in Wien von Dara mit "Bangaranga" vertreten.
Darina Nikolaewa Jotowa (27) feierte 2015 mit Platz 3 bei der bulgarischen Version von „The X Factor“ ihren Durchbruch und stürmte in Folge 2016 mit der Debüt-Single „K’vo ne chu“ an die Chartpsitze. Nach einem gefeirten Zwischenstopp als Coach bei „The Voice of Bulgaria“ (2021) bringt sie jetzt Bulgarien nach dreijähriger ESC-Abstinenz wieder zurück zum Wettsingen. „Bangaranga“ (Unruhestifterin) liefert eine mehr als wilde Mischung zwischen K- und Balkan-Pop und soll auf den Spuren von Björk für ein neues Selbstbewusstsein stehen.
Facts
- 2. Semifinale, Do., 14. Mai
- Startnummer 1: Bulgarien
- Dara, "Bangaranga"
Bulgarien beim Song Contest:
- ESC-Teilnahmen: 14
- Größter ESC-Erfolg: 2. Platz (2017)
- Höchste Punktzahl: 615 (2017)
- Niedrigste Punktzahl: 7 (2009)
- Ergebnis 2025: Nicht teilgenommen
- Wettquote: 67, 1% Siegeschance, Platz 14
Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.