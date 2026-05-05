Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
ESC2026_Tschechien_Daniel Zizka
© Alexandra Căpitănescu

Crossroads

Tschechien: Daniel Žižka

Von
05.05.26, 22:03
Teilen

Tschechien wird beim ESC 2026 in Wien von Daniel Žižka mit "Crossroads" vertreten.  

Der 23-jährige Schauspieler und Sänger, der auch in Fernsehserien wie „Taneční“ für Aufsehen sorgte, startet unter dem Pseudonym Daniell 2018 seine Musikkarriere. Nach 8 Singles und unzähligen Club-Auftritten schrieb er auf einer Japan-Reise den Text und insgesamt 18 Monate an der Musik zur minimalistischen Ballade „Crossroads“ (Kreuzungen), mit der er sich bei einer internen Entscheidung von  Česká televize gegen 259 Konkurrenten durchsetze.  

Facts

  • 2. Semifinale, Do., 14. Mai
  • Startnummer 5: Tschechien
  • Daniel Žižka, "Crossroads"

Tschechien beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 13
  • Größter ESC-Erfolg: 6. Platz (2018)
  • Höchste Punktzahl: 281 (2018)
  • Niedrigste Punktzahl: 0 (Halbfinale 2009)
  • Ergebnis 2025: keine Teilnahme
  • Wettquote: 67, 1% Siegeschance, Platz 13  

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen