Tschechien wird beim ESC 2026 in Wien von Daniel Žižka mit "Crossroads" vertreten.

Der 23-jährige Schauspieler und Sänger, der auch in Fernsehserien wie „Taneční“ für Aufsehen sorgte, startet unter dem Pseudonym Daniell 2018 seine Musikkarriere. Nach 8 Singles und unzähligen Club-Auftritten schrieb er auf einer Japan-Reise den Text und insgesamt 18 Monate an der Musik zur minimalistischen Ballade „Crossroads“ (Kreuzungen), mit der er sich bei einer internen Entscheidung von Česká televize gegen 259 Konkurrenten durchsetze.

Facts

2. Semifinale, Do., 14. Mai

Startnummer 5: Tschechien

Daniel Žižka, "Crossroads"

Tschechien beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 13

Größter ESC-Erfolg: 6. Platz (2018)

Höchste Punktzahl: 281 (2018)

Niedrigste Punktzahl: 0 (Halbfinale 2009)

Ergebnis 2025: keine Teilnahme

Wettquote: 67, 1% Siegeschance, Platz 13

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.