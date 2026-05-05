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ESC2026_Albanien_Alis
© ESC

Nân

Albanien: Alis

Von
05.05.26, 22:31
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Albanien wird beim ESC 2026 in Wien von Alis mit "Nân" vertreten.  

Alis Kallaçi, einer der vielversprechendsten Nachwuchskünstler, der sowohl Gitarre als auch Klavier spielt, gewann 2024 die fünfte Staffel der albanischen Version von „X Factor“ und holte noch im selben Jahr den 3. Platz beim „Festivali i Këngës“. Jetzt sicherte er sich dort mit der nachdrücklichen Familienaufstellung „Nân“ (Mutter) mit deutlichem Abstand den Sieg und den ESC-Auftritt.  

Facts

  • 2. Semifinale, Do., 14. Mai
  • Startnummer 13: Albanien 
  • Alis, "Nân"

Albanien beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 21
  • Größter ESC-Erfolg: 5. Platz (2012)
  • Höchste Punktzahl: 218 (2025)
  • Niedrigste Punktzahl: 34 (2015)
  • Ergebnis 2025: 8. Platz (218 Punkte)
  • Wettquote: 251, weniger als 1% Siegeschance, Platz 25   

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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