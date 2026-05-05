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© ESC

Ridnym

Ukraine: Leléka

Von
05.05.26, 22:28
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Ukraine wird beim ESC 2026 in Wien von Leléka mit "Ridnym" vertreten.  

Jazzmusikerin Wiktorija Leleka (35) zog 2014 nach Deutschland, wo sie mit der Big Band Flinstones und der Ethno-Jazzband Leléka die Szene aufmischte. Nominierung als Gruppe des Jahres für den Deutschen Jazzpreis 2022 inklusive. Mit Ridnym (Verwandte) vertont sie zwar ihre Eindrücken zu Beginn der russischen Invasion 2022, will damit aber kein Polit-Statement setzen. Das machen schon  

Facts

  • 2. Semifinale, Do., 14. Mai
  • Startnummer 12: Ukraine
  • Leléka, "Ridnym"

Ukraine beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 20
  • Größte ESC-Erfolge: 1. Platz (2004, 2016, 2022)
  • Höchste Punktzahl: 631 (2022)
  • Niedrigste Punktzahl: 30 (2003, 2005)
  • Ergebnis 2025: 9. Platz (218 Punkte)
  • Wettquote: 34, 2 % Siegeschance, Platz 10  

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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