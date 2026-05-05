Ukraine wird beim ESC 2026 in Wien von Leléka mit "Ridnym" vertreten.

Jazzmusikerin Wiktorija Leleka (35) zog 2014 nach Deutschland, wo sie mit der Big Band Flinstones und der Ethno-Jazzband Leléka die Szene aufmischte. Nominierung als Gruppe des Jahres für den Deutschen Jazzpreis 2022 inklusive. Mit Ridnym (Verwandte) vertont sie zwar ihre Eindrücken zu Beginn der russischen Invasion 2022, will damit aber kein Polit-Statement setzen. Das machen schon

Facts

2. Semifinale, Do., 14. Mai

Startnummer 12: Ukraine

Leléka, "Ridnym"

Ukraine beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 20

Größte ESC-Erfolge: 1. Platz (2004, 2016, 2022)

Höchste Punktzahl: 631 (2022)

Niedrigste Punktzahl: 30 (2003, 2005)

Ergebnis 2025: 9. Platz (218 Punkte)

Wettquote: 34, 2 % Siegeschance, Platz 10

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.