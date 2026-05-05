Australien wird beim ESC 2026 in Wien von Delta Goodrem mit "Eclipse" vertreten.

Drei World Music Awards, ein MTV-Video Music Award, 17 Top-10-Hits und 144 Folgen der Kult-TV-Serie „Neighbours“ – die 41-jährige singende https://de.wikipedia.org/wiki/SchauspielerSchauspielerin gilt neben Kylie Minogue als größter Pop-Export Australiens und liefert mit der bombastischen Hymne „Eclipse“ einen nächsten Meilenstein ihrer Erfolgskarriere. Nur den Song Contest wird sie selbst bei einem möglichen Sieg fix nicht nach Australien holen. Da muss dann ein europäisches Land einspringen.

Facts

2. Semifinale, Do., 14. Mai

Startnummer 11: Australien

Delta Goodrem, "Eclipse"

Australien beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 10

Größter ESC-Erfolg: 2. Platz (2016)

Höchste Punktzahl: 511 (2016)

Niedrigste Punktzahl: 99 (2018)

Ergebnis 2025: keine Teilnahme

Wettquote: 8,5, 8 % Siegeschance, Platz 5

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.