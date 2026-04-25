Heimspiel für Kiefer Sutherland in Wien

Am Donnerstag (30. April) holt oe24 Hollywood-Star Kiefer Sutherland in die Simm City. Am Programm stehen auch die erste Hörproben der erst für 29. Mai erwartete neuen CD "Grey" und Klassiker von Phil Collins oder Ozzy Osbourne.

Hollywood-Alarm in Wien. Am Donnerstag (30. April) holt oe24 Kiefer Sutherland, bekannt für TV- und Kino-Hits wie "24", "Young Guns" oder "Flatliners". in die Simm City. „Ich mache ehrliche Countrymusik und singe fast nur über Whisky,“ gibt er dafür die Direktiven und hat unter dem Motto „Love Will Bring You Home“ gleich einige Überraschungen parat.

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In Wien, das Sutherland ja fast als „Heimspiel“ sieht („Ich habe ja in den 90er-Jahren für den Dreh von ,Drei Musketiere‘ mehr als drei Monate bei euch gelebt und mich sofort in Wien verliebt!“), liefert er nämlich auch die ersten Hörproben der für 29. Mai erwarteten neuen CD "Grey" „Ich will damit keine Millionen von CDs verkaufen, sondern den Leuten aus der Seele sprechen.“ Gleich 9 unveröffentlichte Hits daraus setzt er auf die 19 Song starke Setlist.

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Dazu gibt‘s neben coolen Country-Rock-Hymnen wie "Agave" oder "Down in a Hole" auch die Klassiker von Garbage ("Only Happy When It Rains"), Phil Collins ("In The Air Tonight") oder Ozzy Osbourne ("See You On The Other Side") .