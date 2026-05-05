Schweiz wird beim ESC 2026 in Wien von Veronica Fusaro mit "Alice" vertreten.

Die 29-jährige schweizerisch-italienische Pop- und Soul-Sängerin erreichte schon 2014 in der zweiten Staffel von The Voice of Switzerland im Team von Stefanie Heinzmann die Knockouts. Nach Auftritten am Glastonbury Festival (2019) oder im Vorprogramm von Mark Knopfler und der Debüt-CD All the Colors of the Sky (2023) setzt sie jetzt mit Alice auf coolen, qualitativ hochwertigen Indie-Pop. Etwas wenig Pepp, die Quali wird wohl zur Zitterpartie.

Facts

2. Semifinale, Do., 14. Mai

Startnummer 7: Schweiz

Veronica Fusaro, "Alice"

Schweiz beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 68

Größte ESC-Erfolge: 1. Platz (1956, 1988, 2024)

Höchste Punktzahl: 591 (2024)

Niedrigste Punktzahl im Finale: 0 (1964, 1967, 1998, 2004 Halbfinale)

Ergebnis 2025: 10. Platz (214 Punkte)

Wettquote: 301, 1% Siegeschance, Platz 26

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.