Luxemburg wird beim ESC 2026 in Wien von Eva Marija mit "Mother Nature" vertreten.

Die 20-jährige Tochter slowenischer Einwanderer studierte am Konservatorium der Stadt Luxemburg Violine, Gesang, Klavier und Bassgitarre und lebt aktuell in London. Für ihr letztes Studienjahr im Fach Songwriting. Das zahlt sich schon jetzt aus. Mit der dynamischen Ballade „Mother Nature“, die auch eine Einladung, sich selbst zu „erden“ ausspricht, gewann sie im nationalen Vorentscheid sowohl die Jury- als auch die Publikumswertung. Luxemburg schickt nun erstmals einen englischsprachigen Song zum ESC.

Facts

2. Semifinale, Do., 14. Mai

Startnummer 4: Luxemburg

Eva Marija, "Mother Nature"

Luxemburg beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 39

Größte ESC-Erfolge: 1. Platz (1961, 1965, 1972, 1973, 1983)

Höchste Punktzahl: 142 (1983)

Niedrigste Punktzahl: 0 (1970)

Ergebnis 2025: 22. Platz (47 Punkte)

Wettquote: 101, 1% Siegeschance, Platz 17

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.