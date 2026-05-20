Dominic Thiem und Leo Hillinger setzen auf neues Padel-Konzept

In Bruck an der Leitha startet mit smash ein neues Padel-Konzept. Das Projekt setzt auf hochwertige Courts, eine aktive Community und prominente Unterstützung aus Österreich.

Das neue Sportprojekt geht weit über den reinen Sport hinaus. Im Mittelpunkt des Konzepts stehen hochwertige Courts, ein durchdachtes Umfeld sowie der Aufbau einer aktiven Community. Der erste Standort in Bruck an der Leitha bildet dabei lediglich den Auftakt für eine geplante Expansion mit zahlreichen weiteren Anlagen in Österreich und darüber hinaus.

Prominente Unterstützung für smash

Dominic Thiem und Leo Hillinger © Tischler

Hinter dem Projekt stehen die Gründer Philip Mader, Franz Schall, Alexander Sommer-Fein und Ricardo Theiner. Zur Eröffnung des ersten Court luden die Initiatoren am Mittwoch herzlich ein. Mit dabei waren auch namhafte Investoren, die das Projekt tatkräftig unterstützen.

Thiem und Hillinger als Investoren

smash-Padel-Court in Bruck an der Leitha © Tischler

Zu den prominenten Geldgebern gehört unter anderem der Ex-Tennis-Profi Dominic Thiem. Auch der bekannte Winzer Leo Hillinger und viele mehr sind mit an Bord, um das neue Padel-Konzept erfolgreich voranzutreiben.