"Traumschiff"-Fans genervt von der Oster-Episode

Die neue "Traumschiff"-Folge spielt auf Island. Drei Geschichten sollen die Zuschauer unterhalten. Doch nicht jeder ist zufrieden mit der Oster-Folge.

"Das Traumschiff" legt dieses Mal an Island an. Dabei spielen sich drei Geschichten gleichzeitig ab. Zwei Alleinreisende entdecken, dass sie Halbbrüder sind und das gleiche Ferienhaus in einem Fjord vererbt bekommen haben. Zusätzlich trifft Evelyn Küpper, gespielt von Saskia Vester (66), auf ihre alte Liebe Antonia (Michaela May, 74) wieder. Die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes, 44) verirrt sich beim Wandern in der isländischen Wildnis.

Doch die Episode kann die Fans überhaupt nicht begeistern. Einige Fans kritisieren die Sprachwahl. Ein X-Nutzer schreibt: "Die sprechen Englisch." Ein weiterer fragt sich: "Wieso spricht die kein Deutsch?" Andere Kommentare lauten: "Mir wird heute viel zu viel Englisch gesprochen" oder "Was spricht sie für ne Sprache? Warum spricht sie nicht Deutsch?!"

Drehbuch wird von Fans kritisiert

Ein weiterer Kritikpunkt ist die schwache Schauspielleistung. Ein Nutzer schreibt nach wenigen Minuten: "Muss man die Schauspieler kennen oder sind die von GZSZ?" Ein ähnliches Urteil fällt ein anderer Nutzer: "Boah, […] die spielen heute ja besonders schlecht."

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Das Drehbuch stört ebenfalls viele Zuschauer. Ein Nutzer zeigt sich enttäuscht: "Die Leistungen der Schauspieler beim ‚Traumschiff‘ werden nur noch von den schalen Geschichten der Drehbücher unterboten." Ein weiterer hat schon eine Lösung: "Ich bewerb mich als neuer Drehbuchschreiber."

"Bringt jetzt endlich Schifferle"

Ein Kommentar stellt klar, wer die Sendung finanziert: "Ich möchte an dieser Stelle auf den Umstand aufmerksam machen, dass wir den Drehbuchautor mit unseren Gebühren bezahlen."

Einige Nutzer wünschen sich eine bestimmte Figur zurück: Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle, seit 2007 von Harald Schmidt (68) gespielt. Er fehlt in der Island-Episode. Ein Nutzer zeigt sich enttäuscht von dessen Fehlen: "Ohne Schifferle fehlt einfach was auf dem ‚Traumschiff‘". Noch klarer wird ein anderer Fan: "Ok. Halbbrüder. Story auserzählt. Bringt jetzt endlich Schifferle!"