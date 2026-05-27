Schwanger auf dem „Traumschiff“: Die süße Revanche von Amira Aly!

Vom bitteren 93-Sekunden-Mini-Auftritt zum ganz großen Baby-Glück unter Palmen: Amira Aly feiert hochschwanger eine hochemotionale Rückkehr auf das ZDF-„Traumschiff“.

Manchmal schreibt das Leben die schönsten Drehbücher – und im Fall von Amira Aly gleicht die neueste Reise des ZDF-„Traumschiffs“ einer filmreifen Sensation. Vor wenigen Tagen ließ die Moderatorin die Baby-Bombe platzen: Sie und ihr Partner Christian Düren erwarten Nachwuchs. Doch statt die Füße hochzulegen, zog es die gebürtige Kärntnerin direkt wieder vor die Kamera – und das an einen Ort, an dem sie noch eine ganz persönliche Rechnung offen hatte.

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Das 93-Sekunden-Phänomen: Ihr skurriler erster Auftritt

Um zu verstehen, warum dieser Dreh so besonders ist, muss man ein paar Jahre zurückblicken. Am Neujahrstag 2024 flimmerte die „Traumschiff“-Folge Richtung Nusantara (Indonesien) über die Bildschirme. Großer Hype begleitete die Episode, denn Amira war – damals noch an der Seite ihres Ex-Mannes Oliver Pocher – für eine Gastrolle angekündigt.

Amira Aly mit Barbara Wussow auf dem "Traumschiff" © Instagram

Das Ergebnis war für viele Fans jedoch eine herbe Enttäuschung, die im Netz für reichlich Spott sorgte: Amira spielte die Fitnesstrainerin „Ines“. Wer kurz blinzelte oder Popcorn holte, verpasste sie komplett. Exakt 93 Sekunden lang war Amira insgesamt im Bild zu sehen. Der Text: Ein paar kurze Sätze beim Stretching an Deck – das war’s. Oliver Pocher ergatterte damals als Personenschützer sogar noch weniger Sendezeit (50 Sekunden).

Mit Babybauch zurück an Bord

Doch das Blatt hat sich gewendet. Für eine der kommenden Episoden kehrt Amira nun sichtlich stolz auf den TV-Dampfer zurück – und dieses Mal stiehlt sie allen die Show, noch bevor die erste Klappe fällt. Die Bilder vom Set sprechen Bände: Unter der Sonne Ägyptens präsentiert Amira stolz ihre wunderschöne Babykugel.

Hinter den Kulissen sorgt die Schwangerschaft natürlich für ganz neuen Gesprächsstoff. Das Produktionsteam rund um Kapitän Florian Silbereisen soll die Kärntnerin regelrecht in Watte packen. Während der erste Dreh 2023 noch im Schatten von turbulenten Schlagzeilen stand, wirkt Amira heute gelöster und glücklicher denn je.

Große Rolle statt kleiner Statistin?

Wie viel Sendezeit Amira dieses Mal bekommt und ob ihre Schwangerschaft sogar in die Rolle hineingeschrieben wurde, hält das ZDF noch streng unter Verschluss. Eines ist jedoch sicher: Ein einsamer 93-Sekunden-Auftritt wird es dieses Mal garantiert nicht. Mit dem schönsten Schwangerschafts-Glow des Jahres und jeder Menge Vorfreude im Gepäck liefert Amira Aly ihre ganz persönliche Erfolgsgeschichte auf hoher See ab.