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Landtagspräsident Karl Wilfing, Gerald Stutz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
© NLK Khittl

Mission impossible

Vom Weltenbummler zum Ortstafel-Jäger: Irrer NÖ-Rekord geknackt

06.04.26, 11:32
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Der Vielreisende Gerald Stutz hat bereits 36 Mal die Welt umrundet und dabei 129 Länder gesehen. Sein spektakulärstes Abenteuer wartete allerdings direkt vor der eigenen Haustür.

Es ist ein Rekord, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Gerald Stutz hatte es sich zur Aufgabe gemacht, alle 573 Gemeinden Niederösterreichs zu besuchen - jetzt ist ihm diese Mission geglückt. Dabei hielt der gebürtige Oberösterreicher jeden Stopp mit einem Foto vor der jeweiligen Ortstafel fest. Seine außergewöhnliche Reise blieb natürlich nicht unbemerkt: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Karl Wilfing (beide ÖVP) luden Stutz ins Landhaus St. Pölten, wo er stolz von seinem Trip quer durchs größte Bundesland Österreichs berichtete. 

Gerald Stutz Waldegg
© www.stutzgerald.at

"Was mich besonders freut ist, dass Gerald Stutz nicht einfach nur durch 573 Gemeinden Niederösterreichs durchgefahren ist. Er hat unsere Gastfreundschaft erlebt, regionale Schmankerl, gute Weine und auch den einen oder anderen Schnaps. Deshalb bin ich mir sicher, er kommt auch bald wieder zurück ins Heimatland der Genießerinnen und Genießer. Und darauf freuen wir uns", sagte die Landeshauptfrau nach dem Treffen.

Gerald Stutz Barbados
© www.stutzgerald.at

Zuvor hat der Vielreisende aus dem Hausruckviertel bereits sage und schreibe 36 Mal die Welt umrundet und dabei 129 Länder gesehen. "Damit ich nicht nur die große weite Welt, sondern auch meine schöne Heimat noch besser kennenlerne, habe ich vor Jahren beschlossen, alle Gemeinden in Österreich zu besuchen. Oberösterreich, Salzburg, Burgenland, Kärnten und nun Niederösterreich sind schon fertig, die restlichen Bundesländer in Arbeit", erklärt Stutz. Von den insgesamt 2.092 Gemeinden hierzulande hat er schon 1.786 besucht, womit nur gut 300 noch ausständig sind.

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