52 neue Gemeindewohnungen ab Mittwoch zu haben

Leistbares Wohnen bleibt in Wien kein leeres Versprechen sondern wird in Simmering nun zur Realität. Ohne Kaution und ohne Eigenmittel können die künftigen Mieter in ein Zuhause ziehen das zudem mit ökologischen Standards punktet.

Simmering bekommt einen kräftigen Nachschub an leistbarem Wohnraum. In der Hoefftgasse 8 fällt am 8. April der offizielle Startschuss für die Vergabe von insgesamt 52 brandneuen Gemeindewohnungen. Damit steht das erste Projekt der Kategorie Gemeindebau NEU im 11. Bezirk in den Startlöchern und verspricht modernes Wohnen zu fairen Preisen.

"Mit dem Vergabestart der neuen Gemeindewohnungen in der Hoefftgasse setzen wir ein starkes Zeichen für die konsequente Errichtung von leistbaren Wohnungen in unserer Stadt", erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ).

Für die Stadtpolitik ist klar, dass sicheres Wohnen die Basis für den sozialen Zusammenhalt in Wien bildet. Besonders attraktiv für die künftigen Mieter sind dabei die unbefristeten Verträge. Es müssen weder Eigenmittel noch eine Kaution hinterlegt werden.

"Abgesehen von der Wohnqualität bieten unbefristete Mietverträge, ohne Eigenmittel oder Kautionszahlung, den künftigen Mieterinnen und Mietern jene Sicherheit und Leistbarkeit, die aus einer Wohnung ein echtes Zuhause machen", betont Hanel-Torsch weiter.

Grünes Vorzeigeprojekt fürs Grätzl

Die neue Anlage ist eine Erweiterung des bestehenden Baus am Muhrhoferweg und bringt frischen Wind in die Nachbarschaft. Von der Single-Garconniere bis zur großen Familienresidenz ist alles dabei. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 39 und 112 Quadratmetern. Jede Einheit verfügt über einen eigenen Freibereich wie Balkon, Loggia oder Terrasse.

"Der erste Gemeindebau NEU in Simmering ist ein Vorzeigemodell und passt mit seiner erschwinglichen und vielfältigen Wohnqualität perfekt zu unserem schönen Bezirk", freut sich Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ).

Besonderes Augenmerk wurde auf die Gemeinschaft gelegt. Es gibt eine riesige Dachterrasse zum Garteln, Naschgärten mit Hochbeeten und eine Pergola zum Plaudern. Auch das Klima kommt nicht zu kurz, denn eine Photovoltaikanlage sowie begrünte Fassaden sorgen für Nachhaltigkeit.

"Der Gemeindebau NEU in der Hoefftgasse ist ein Vorzeigeprojekt, das ökologische Qualität und soziale Architektur ideal verbindet", unterstreicht Wiener Wohnen Vizedirektion Katharina Klement.

Bauboom bei den Gemeindebauten

Wien drückt beim sozialen Wohnbau ordentlich aufs Tempo. Aktuell befinden sich stadtweit über 1.000 neue Gemeindewohnungen in Bau. Erst vor wenigen Tagen startete auch die Vergabe für das Projekt in der Apollogasse im 7. Bezirk auf dem Areal des ehemaligen Sophienspitals.

Insgesamt wurden bereits mehr als 5.700 Einheiten dieser modernen Bauart auf Schiene gebracht. Wer in die Hoefftgasse ziehen möchte, sollte sich den 8. April rot im Kalender markieren und sein Wiener Wohn-Ticket bereithalten.