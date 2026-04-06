Bieterkampf um "Weißer Hof": Reha-Zentrum hoch im Kurs

Der Verkauf des Rehazentrums Weißer Hof in Klosterneuburg nimmt weiter Fahrt auf, gleich mehrere Interessenten sollen in den Startlöchern stehen.

"Nach Ablauf der ersten Frist am 20. Jänner 2026 liegen uns nun mehrere konkrete Teilnahmeanträge vor", hat der ORF auf Anfrage von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) erfahren. Der Weiße Hof gilt als wichtiger Standort für die Rehabilitation nach Arbeits- und Freizeitunfällen.

Die AUVA hat den Verkaufsprozess Ende 2025 gestartet und europaweit ausgeschrieben. Das Echo könnte erfreulicher nicht sein: Nach dem ernsthaften Interesse der Bewerber fanden bereits erste Besichtigungen vor Ort statt. Konkrete Zahlen zu den Bietern bleiben vorerst unter Verschluss.

Derzeit werden die Bewerber geprüft, wie es heißt. Danach folgt die Phase der Erstangebote. Der Zuschlag soll entweder Ende 2026 oder Anfang 2027 erfolgen.