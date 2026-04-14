Bravo! ÖTV-Quartett stürmt ins French-Open-Hauptfeld

Starke rot-weiß-rote Präsenz in Paris – und das schon vor dem ersten Ballwechsel! Gleich drei Österreicherinnen haben ihren Fixplatz im Hauptfeld der French Open sicher und sorgen damit für einen vielversprechenden Auftakt aus heimischer Sicht.

Mit Linz-Finalistin Anastasia Potapova, die als 54. der Weltrangliste ohnehin gesetzt ist, sowie die 18-Jährige Osttirolerin Lilli Tagger (WTA-100.) und der Vorarlbergerin Julia Grabher (102.) steht ein Trio bereit, das in Roland Garros für Aufmerksamkeit sorgen will. Während Potapova als konstante Größe im Feld gilt, hat sich Tagger mit ihrem Sprung in die Top 100 erstmals direkt für das Hauptfeld eines Grand Slams qualifiziert – ein wichtiger Karriereschritt. Grabher wiederum sicherte sich ihren Platz knapp über die Entry List und komplettiert das österreichische Aufgebot.

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Ofner rundet Österreich-Aufgebot ab

Ein Blick auf das Teilnehmerfeld zeigt zudem eine kleine Besonderheit: Von den Top 100 fehlt bislang nur Varvara Gracheva (FRA/WTA-59.). Ergänzt wird das Feld durch vier Spielerinnen, die über das sogenannte Protected Ranking ins Hauptfeld rücken.Auch bei den Herren ist Österreich vertreten: Sebastian Ofner hat seinen Platz im Hauptfeld sicher und will in Paris an seine zuletzt starken Leistungen anknüpfen. Damit ist klar: Österreich ist in Roland Garros nicht nur vertreten, sondern geht mit berechtigter Hoffnung auf starke Auftritte ins zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres.