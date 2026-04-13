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Wüsten-Liebesshow! Hamilton & Kim heizen Coachella ein
© Quelle: X

Romanze

Wüsten-Liebesshow! Hamilton & Kim heizen Coachella ein

13.04.26, 16:42
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Da liegt mehr in der Luft als nur Staub! Während die Formel 1 nach den abgesagten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien eine ungeplante Pause einlegt, sorgt Lewis Hamilton nicht nur sportlich für Schlagzeilen. 

Auf der Strecke läuft es für den Ferrari-Star rund. In der Fahrerwertung bleibt er in Schlagdistanz zu Leader Kimi Antonelli (Mercedes) und mischt voll im Titelrennen mit. Die kurze Pause kommt da fast gelegen, um Kräfte zu sammeln, bevor es am 3. Mai in Miami (22 Uhr, ORF 1) weitergeht.

Turteltauben inkognito

Abseits der Strecke wird es dafür umso heißer. Statt Rennanzug hieß es zuletzt Festival-Look: Beim Coachella tauchte Hamilton plötzlich an der Seite von Kim Kardashian auf – und die beiden sorgten sofort für Aufsehen. Trotz Kapuzen, Sonnenbrillen und Tüchern wurden sie erkannt, gefilmt und binnen Minuten zum Internet-Thema.

Beim Auftritt von Justin Bieber standen sie eng beieinander, unterhielten sich intensiv und verbrachten auffällig viel Zeit gemeinsam. Die Szenen wirken vertraut – für viele Fans im Netz längst mehr als nur Zufall.

Gerüchte ziehen sich seit Monaten

Die Gerüchte kommen nicht von ungefähr. Schon seit Monaten werden Kardashian und Hamilton immer wieder zusammen gesehen – in Metropolen wie New York oder Tokio, bei großen Events und zuletzt sogar an der Rennstrecke: Beim Grand Prix von Japan ließ sich Kardashian blicken – und brachte gleich ihre vier Kinder mit. Ein Besuch, der die Spekulationen zusätzlich anheizte.

Während Hamilton also auf der Strecke weiter Vollgas gibt, nimmt auch abseits davon alles Fahrt auf. Offiziell schweigen beide – doch die Zeichen verdichten sich

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