Gesundheitsprävention: BIPA bringt MavieMe Tests für zu Hause

Nur 20 Prozent nützen Vorsorgeangebote regelmäßig - jetzt kann man den Bluttest bei BIPA kaufen und einfach zu Hause machen.

82 Prozent der Österreicher:innen geben an, sich bewusst mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen, doch weniger als 20 Prozent nutzen Vorsorgeangebote regelmäßig – nicht nur aus Zeitmangel (14 %), sondern auch, weil viele erst im Krankheitsfall handeln (31 %) oder präventive Maßnahmen als unangenehm empfinden (28 %). Gesundheitstests für zuhause werden dabei von 45 Prozent der Österreicher:innen als attraktive Lösung gesehen, ihre Gesundheit regelmäßig zu überprüfen. Das zeigen Ergebnisse aus einer aktuellen repräsentativen Gallup-Umfrage für Österreich mit 1.000 Teilnehmenden zum Thema Prävention.

© Rewe Austria

Seit dieser Woche: Drei neue Tests in allen BIPA-Filialen

Gemeinsam mit MavieMe, Teil des ganzheitlichen Gesundheitsanbieters Mavie, reagiert BIPA darauf mit einem österreichweit einzigartigen Angebot: Als erster Handelspartner nimmt der Drogeriehändler Gesundheitstests für zuhause ins Sortiment. Ab 16. April stehen drei neue Tests in allen BIPA-Filialen sowie im Onlineshop zur Verfügung.

Und so geht es: Kund:innen entnehmen die Blutprobe bequem zu Hause, schicken sie per Post an ein akkreditiertes Partnerlabor und erhalten die Ergebnisse in der Regel innerhalb von 7 Wochentagen als einfach verständlichen digitalen Gesundheitsbericht. Das Angebot ermöglicht einen ersten Einblick in ausgewählte Gesundheitswerte, stärkt die Eigenverantwortung und kann so als Ergänzung zur eigenen Gesundheitsprävention dienen.

Markus Geyer, Geschäftsführer von BIPA: „Wir sind stolz darauf, als erster Handelsbetrieb in Österreich dieses Angebot für unsere Kund:innen zugänglich zu machen. Gesundheitsvorsorge darf nicht an Aufwand oder Zugang scheitern – und genau das lösen wir mit den MavieMe-Tests. Was mich besonders freut: Mit dem inkludierten Angebot der ärztlichen Online-Beratung werden unsere Kund:innen mit ihren Ergebnissen nicht allein gelassen. Das ist in dieser Form im österreichischen Handel einzigartig und ein echter Mehrwert.“

Plus Online-Beratung mit Arzt für 149 Euro pro Test

Das neue Sortiment umfasst drei Gesundheitstests für zuhause, die unterschiedliche gesundheitliche Schwerpunkte abdecken und gemeinsam mit der ärztlichen Online-Beratung für 149 Euro pro Test bei BIPA erhältlich sind:

Frauengesundheits-Check: Zur Analyse ausgewählter Hormon-, Eisen- und Vitaminwerte, welche einen ersten Einblick in ausgewählte Blutwerte, die besonders für Frauen relevant sind

Longevity-Check: Zur Analyse ausgewählter Werte zu Fettstoffwechsel, hormoneller Balance und Entzündungsstatus, die häufig in Bezug auf Herz-Kreislauf-System, Stoffwechsel und Entzündungsprozessen betrachtet werden.

Nährstoff-Check: Zur Analyse ausgewählter Mikronährstoffe, wie Vitamine B12 und D, Magnesium sowie Ferritin, welches Aufschluss über die Eisenspeicher im Körper gibt

Das Online-Beratungsgespräch erfolgt ausschließlich durch selbstständige, in Österreich zugelassene Ärzt:innen. Das Angebot ist im Testpreis enthalten.