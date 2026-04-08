BILLA startet „I leb’ für mein’ Verein!“ mit über 100 Gratisprämien für Sportvereine

Ab 9. April heißt es wieder Lose sammeln bei Billa: Mit der Aktion „I leb’ für mein’ Verein!“ können Kunden ihren Lieblings-Sportverein unterstützen. Mehr als 100 Gratisprämien – von Trainingsgeräten bis hin zu Kursen – warten auf Österreichs Amateurclubs.

Die beliebte Sportvereins-Aktion von Billa geht in die vierte Runde: Kunden beim Einkauf Lose sammeln und damit heimische Sportvereine unterstützen. Ziel ist es, den Amateur- und Nachwuchssport in ganz Österreich nachhaltig zu fördern.

„Ob kleiner Dorfverein oder großer Stadtclub – Sportvereine sind das Herz jeder Gemeinschaft. Sie verbinden Menschen, stärken Körper und Geist und schaffen ein Gefühl von Zugehörigkeit.

(v.l.n.r.): Kai Pataky (BILLA Vorstand Vertrieb), Hans Niessl (Sport Austria-Präsident), Maskottchen Ferdl, Barbara Schlenkert (BILLA Gruppenleiterin Customer Relationship Management) und Michael Paterno (BILLA Vorstand Ressort Insights und Consumer) freuen sich auf den Start der beliebten BILLA Aktion „I leb‘ für mein‘ Verein!“. © Billa AG/Robert Harson

Mit unserer Billa Aktion geben wir jedem Verein in ganz Österreich – unabhängig von Größe oder Mitgliederzahl – die Möglichkeit, weiter zu wachsen. Deshalb freut es uns sehr, dass die Aktion heuer bereits in die vierte Runde geht und wir damit die Vereinslandschaft in Österreich sowie den Nachwuchs nachhaltig fördern", betonen Kai Pataky und Michael Paterno im Namen des Billa Vorstands.

So funktioniert das Losesammeln

Das Prinzip ist einfach: Für je 15 Euro Einkaufswert gibt es ein Los. Dieses kann entweder online auf billa.at/meinverein oder direkt im Markt einem Verein zugeordnet werden. Auch wer keinen Lieblingsverein hat, kann helfen: Lose gehen in „Ferdls Vereinskassa“ und werden am Ende unter 30 Vereinen verlost.

Mehr als 100 Gratisprämien – viele Neuheiten

Die teilnehmenden Vereine können ihre gesammelten Lose gegen attraktive Prämien eintauschen. Heuer stehen über 100 Belohnungen zur Auswahl – mehr als die Hälfte davon sind neu.



Zu den Highlights zählen:

• Trainingsgeräte wie Slackracks oder Functional Racks

• Kinder-Kletterwände

• Fotoshootings für Teams

• Erste-Hilfe-Kurse

Viele Prämien gibt es bereits ab 85 Losen.

Extra-Chancen mit „Ferdls Challenges“

Zusätzliche Lose und Preise winken bei interaktiven Challenges:

Sowohl Vereine als auch Fans können online an Quizzen und Aufgaben teilnehmen.

Besonders engagierte Teilnehmer haben sogar die Chance auf große Gewinne – darunter Einkaufsgutscheine oder eine Kreuzfahrt.

Unterstützung für den Behindertensport

Gemeinsam mit dem Österreichischen Behindertensportverband wurden spezielle Prämien ausgewählt, die auch inklusiven Sport fördern – etwa Dunkelbrillen oder Floorball-Sets. Auch Sport Austria begrüßt die Initiative. „Mehr Menschen zu regelmäßiger Bewegung zu motivieren, ist eines unserer wichtigsten Ziele. Einen entscheidenden Beitrag dazu leisten die rund 15.000 Sportvereine in Österreich – gesundheitlich, wirtschaftlich und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb begrüße ich jede Initiative zur Förderung des organisierten Sports und freue mich, dass Billa mit dieser Kampagne erneut einen wertvollen Beitrag dazu leistet", so Sport Austria-Präsident Hans Niessl.

Teilnahme für alle Amateurvereine möglich

Jeder eingetragene, gemeinnützige Sportverein (bei einem der drei Sportdachverbände Sportunion, ASVÖ und ASKÖ) sowie beim eSport Verband Österreich (ESVÖ) in Österreich kann kostenlos teilnehmen – unabhängig von Größe oder Sportart. Weitere Voraussetzung ist eine Registrierung auf der Aktionsseite. billa.at/meinverein

Wichtige Termine im Überblick• Start der Losaktion: 9. April 2026 • Ausgabe der Lose: bis spätestens 23. Mai 2026 • Loszuordnung: bis 7. Juni 2026 • Registrierung & Prämienbestellung: bis 21. Juni 2026