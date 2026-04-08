Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.10 aktien down -6.07% Andritz AG 61.85 aktien down -2.21% BAWAG Group AG 124.80 aktien down -2.73% CA Immobilien Anlagen AG 24.900 aktien down -1.19% CPI Europe AG 15.620 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 170.40 aktien down -3.73% EVN AG 28.050 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 91.80 aktien down -2.29% Lenzing AG 19.740 aktien down -9.03% OMV AG 61.20 aktien down -0.24% Oesterreichische Post AG 34.050 aktien up +1.19% PORR AG 35.100 aktien down -3.84% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien down -2.8% SBO AG 33.250 aktien down -7.25% STRABAG SE 85.40 aktien down -2.62% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.06% VERBUND AG Kat. A 67.75 aktien up +1.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.80 aktien down -1.41% Wienerberger AG 22.560 aktien down -3.01% voestalpine AG 37.820 aktien down -4.49%
  1. oe24.at
  2. Business
BILLA startet „I leb’ für mein’ Verein!“ mit über 100 Gratisprämien für Sportvereine
© Billa AG /Robert Harson

Lebensmittelhandel

BILLA startet „I leb’ für mein’ Verein!“ mit über 100 Gratisprämien für Sportvereine

08.04.26, 10:20
Teilen

Ab 9. April heißt es wieder Lose sammeln bei Billa: Mit der Aktion „I leb’ für mein’ Verein!“ können Kunden ihren Lieblings-Sportverein unterstützen. Mehr als 100 Gratisprämien – von Trainingsgeräten bis hin zu Kursen – warten auf Österreichs Amateurclubs.

Die beliebte Sportvereins-Aktion von Billa geht in die vierte Runde: Kunden beim Einkauf Lose sammeln und damit heimische Sportvereine unterstützen. Ziel ist es, den Amateur- und Nachwuchssport in ganz Österreich nachhaltig zu fördern.
„Ob kleiner Dorfverein oder großer Stadtclub – Sportvereine sind das Herz jeder Gemeinschaft. Sie verbinden Menschen, stärken Körper und Geist und schaffen ein Gefühl von Zugehörigkeit.

(v.l.n.r.): Kai Pataky (BILLA Vorstand Vertrieb), Hans Niessl (Sport Austria-Präsident), Maskottchen Ferdl, Barbara Schlenkert (BILLA Gruppenleiterin Customer Relationship Management) und Michael Paterno (BILLA Vorstand Ressort Insights und Consumer) freuen sich auf den Start der beliebten BILLA Aktion „I leb‘ für mein‘ Verein!“.

(v.l.n.r.): Kai Pataky (BILLA Vorstand Vertrieb), Hans Niessl (Sport Austria-Präsident), Maskottchen Ferdl, Barbara Schlenkert (BILLA Gruppenleiterin Customer Relationship Management) und Michael Paterno (BILLA Vorstand Ressort Insights und Consumer) freuen sich auf den Start der beliebten BILLA Aktion „I leb‘ für mein‘ Verein!“.

© Billa AG/Robert Harson

Mit unserer Billa Aktion geben wir jedem Verein in ganz Österreich – unabhängig von Größe oder Mitgliederzahl – die Möglichkeit, weiter zu wachsen. Deshalb freut es uns sehr, dass die Aktion heuer bereits in die vierte Runde geht und wir damit die Vereinslandschaft in Österreich sowie den Nachwuchs nachhaltig fördern", betonen Kai Pataky und Michael Paterno im Namen des Billa Vorstands.

So funktioniert das Losesammeln
Das Prinzip ist einfach: Für je 15 Euro Einkaufswert gibt es ein Los. Dieses kann entweder online auf billa.at/meinverein oder direkt im Markt einem Verein zugeordnet werden. Auch wer keinen Lieblingsverein hat, kann helfen: Lose gehen in „Ferdls Vereinskassa“ und werden am Ende unter 30 Vereinen verlost.

Mehr als 100 Gratisprämien – viele Neuheiten
Die teilnehmenden Vereine können ihre gesammelten Lose gegen attraktive Prämien eintauschen. Heuer stehen über 100 Belohnungen zur Auswahl – mehr als die Hälfte davon sind neu.

Zu den Highlights zählen:
• Trainingsgeräte wie Slackracks oder Functional Racks 
• Kinder-Kletterwände 
• Fotoshootings für Teams 
• Erste-Hilfe-Kurse 
Viele Prämien gibt es bereits ab 85 Losen.

Extra-Chancen mit „Ferdls Challenges“
Zusätzliche Lose und Preise winken bei interaktiven Challenges:
Sowohl Vereine als auch Fans können online an Quizzen und Aufgaben teilnehmen.
Besonders engagierte Teilnehmer haben sogar die Chance auf große Gewinne – darunter Einkaufsgutscheine oder eine Kreuzfahrt.

Unterstützung für den Behindertensport
Gemeinsam mit dem Österreichischen Behindertensportverband wurden spezielle Prämien ausgewählt, die auch inklusiven Sport fördern – etwa Dunkelbrillen oder Floorball-Sets. Auch Sport Austria begrüßt die Initiative. „Mehr Menschen zu regelmäßiger Bewegung zu motivieren, ist eines unserer wichtigsten Ziele. Einen entscheidenden Beitrag dazu leisten die rund 15.000 Sportvereine in Österreich – gesundheitlich, wirtschaftlich und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb begrüße ich jede Initiative zur Förderung des organisierten Sports und freue mich, dass Billa mit dieser Kampagne erneut einen wertvollen Beitrag dazu leistet", so Sport Austria-Präsident Hans Niessl.

Teilnahme für alle Amateurvereine möglich
Jeder eingetragene, gemeinnützige Sportverein (bei einem der drei Sportdachverbände Sportunion, ASVÖ und ASKÖ) sowie beim eSport Verband Österreich (ESVÖ) in Österreich kann kostenlos teilnehmen – unabhängig von Größe oder Sportart. Weitere Voraussetzung ist eine Registrierung auf der Aktionsseite. billa.at/meinverein

Wichtige Termine im Überblick• Start der Losaktion: 9. April 2026 • Ausgabe der Lose: bis spätestens 23. Mai 2026 • Loszuordnung: bis 7. Juni 2026 • Registrierung & Prämienbestellung: bis 21. Juni 2026

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen