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Billa Staatspreis
© BMLUK-Hemerka

Klimawandelanpassung

Billa erhält Staatspreis für Nachhaltigkeit

20.03.26, 14:56
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Billa sichert nicht nur die tägliche Nahversorgung, sondern ist im Lebensmitteleinzelhandel auch Vorreiter in Sachen Klimawandelanpassung und Artenschutz. Jetzt gab es dafür die höchste staatliche Auszeichnung "CliA". 

Seit Jahren gestaltet Billa seine Filialen im Sinne von Natur- und Artenschutz: mit Naturwiesen, klimaresilienten Bäumen sowie Dach- und Fassadenbegrünungen. Derartige Maßnahmen senken Temperaturen, speichern Regenwasser und schaffen sichere Lebensräume für Vögel, Insekten und Schmetterlinge. Laut einer Studie der Universität Graz bietec viele Standorte sogar wichtige Biotope für gefährdete Arten. Dafür wurde Billa nun mit dem Staatspreis "CliA" ausgezeichnet.

Billa Staatspreis

Ronald Würflinger (Generalsekretär Blühendes Österreich), Irene Drozdowski (Obfrau des Landschaftspflegevereins Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken) und Robert Nagele (BILLA Vorstand und Vorstand Blühendes Österreich) setzen sich für Natur- und Artenschutz in Österreich ein. 

© Christian Dusek

Seit 2018 hat Billa gemeinsam mit Experten etliche Vorzeigeprojekte umgesetzt und über 400 Begrünungsideen entwickelt. Diese wurden in einem eigenen Handbuch gebündelt, das Dienstleister bei der Auswahl von Pflanzen und innovativen nachhaltigen Lösungen unterstützt. Schulungen sowie die Einbindung von Mitarbeitenden und Bevölkerung sichern den Erfolg. Die Flächen sind pflegeleicht, wirtschaftlich und können flexibel erweitert werden. Mit der Stiftung "Blühendes Österreich" treibt Billa zusätzlich den Naturschutz voran. Seit 2015 wurden gemeinsam mit rund 300 Partnern mehr als 1.600 Hektar wertvolle Lebensräume wie Moore, Auwälder und Streuobstwiesen in ganz Österreich aufgewertet und renaturiert. 

Billa Staatspreis

Billa wurde für seine Maßnahmen der Filialbegrünung mit dem Staatspreis für Klimawandelanpassung ausgezeichnet. 

© Irene Drozdowski

"Bei der Standortentwicklung setzt Billa seit Jahren auf die Begrünung von Dachflächen und Außenfassaden sowie den Ausbau von Blühwiesen und hat so die Grünflächen bei den Märkten kontinuierlich ausgeweitet. Dass dieses Engagement nun mit dem Staatspreis gewürdigt wurde, erfüllt mich mit großem Stolz. Ich danke daher allen Mitwirkenden, die mit Leidenschaft unsere Naturschutzprojekte vorantreiben. Gemeinsam haben wir schon viel erreicht und werden diesen Weg entschlossen weitergehen", erklärt Robert Nagele, Billa-Vorstand und Vorstand Blühendes Österreich.

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