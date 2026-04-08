Holz statt Öl: 4.800 NÖ-Haushalte zuletzt umgestiegen

Niederösterreich im Heizungstausch: "Umsteiger-Haushalte" sparten 2025 mit Pellets statt Öl in Summe 11,5 Millionen Euro Heizkosten.

Eine aktuelle Auswertung des Branchenverbands proPellets Austria zeigt, dass Pelletheizungen in Niederösterreich stark am Kommen sind. Derzeit nutzen hier 63.344 Haushalte Pellets zum Heizen, während 54.354 weiterhin auf Öl angewiesen sind. Allein im letzten Jahr stellten 4.829 Haushalte auf eine Pelletheizung um. Auf Grundlage der derzeitigen Energiepreise sparen sie gut 11,5 Millionen Euro jährlich.

Pelletheizung. © proPellets Austria

Eine aktuelle Untersuchung, die im Auftrag der Wirtschaftskammer Steiermark durchgeführt wurde, zeigt zudem, dass eine Pelletheizung über ihren gesamten Lebenszyklus - von der Produktion über den Betrieb bis hin zur Entsorgung - rund 197 Tonnen weniger CO2 verursacht als eine Ölheizung. Die 18.032 neu installierten Anlagen aus dem letzten Jahr führen somit über einen Zeitraum von 20 Jahren zu einer Reduktion von etwa 3,5 Millionen Tonnen CO2.

Stimmen aus Politik und Wirtschaft

"Wir können uns nicht abkapseln von weltweiten Krisen, aber wir müssen im Inland die richtigen Entscheidungen treffen, um die Versorgung zu sichern und das Leben leichter zu machen. Dabei zeigen die aktuellen Zahlen: Beim Ausbau der Erneuerbaren Energie und damit beim Abbau der Energieabhängigkeit ist in den letzten Jahren viel weitergegangen, in den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der Öl-Heizungen in Niederösterreich halbiert", sagt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. "Wir heizen lieber mit heimischer Energie als mit teuren Importen aus Krisengebieten. Das stärkt unsere heimische Wirtschaft und macht uns unabhängiger von Russland und dem arabischen Raum."

Doris Stiksl, Geschäftsführerin proPellets Austria. © proPellets Austria

"Wer bei den aktuellen Preisen auf eine Pelletheizung umsteigt, spart 2.400 Euro oder ein 15. Monatsgehalt", sagt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. "Zusätzlich verringert jede neue Pelletheizung die fossile Abhängigkeit vom Ausland. Die Energiekrise zeigt einmal mehr, wie dringend wir raus müssen aus Öl und Gas. Mit regionaler Biomasse sichern wir Arbeitsplätze und halten die Wertschöpfung im Land. Deshalb ist es wichtig, dass es weiterhin verlässliche Förderungen für den Heizungstausch gibt."