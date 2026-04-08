Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Pellets Heizen Pelletheizung
© Getty Images

Heizen

Holz statt Öl: 4.800 NÖ-Haushalte zuletzt umgestiegen

08.04.26, 12:15
Teilen

Niederösterreich im Heizungstausch: "Umsteiger-Haushalte" sparten 2025 mit Pellets statt Öl in Summe 11,5 Millionen Euro Heizkosten. 

Eine aktuelle Auswertung des Branchenverbands proPellets Austria zeigt, dass Pelletheizungen in Niederösterreich stark am Kommen sind. Derzeit nutzen hier 63.344 Haushalte Pellets zum Heizen, während 54.354 weiterhin auf Öl angewiesen sind. Allein im letzten Jahr stellten 4.829 Haushalte auf eine Pelletheizung um. Auf Grundlage der derzeitigen Energiepreise sparen sie gut 11,5 Millionen Euro jährlich. 

Pelletheizung

Pelletheizung.

© proPellets Austria

Eine aktuelle Untersuchung, die im Auftrag der Wirtschaftskammer Steiermark durchgeführt wurde, zeigt zudem, dass eine Pelletheizung über ihren gesamten Lebenszyklus - von der Produktion über den Betrieb bis hin zur Entsorgung - rund 197 Tonnen weniger CO2 verursacht als eine Ölheizung. Die 18.032 neu installierten Anlagen aus dem letzten Jahr führen somit über einen Zeitraum von 20 Jahren zu einer Reduktion von etwa 3,5 Millionen Tonnen CO2. 

Stimmen aus Politik und Wirtschaft

"Wir können uns nicht abkapseln von weltweiten Krisen, aber wir müssen im Inland die richtigen Entscheidungen treffen, um die Versorgung zu sichern und das Leben leichter zu machen. Dabei zeigen die aktuellen Zahlen: Beim Ausbau der Erneuerbaren Energie und damit beim Abbau der Energieabhängigkeit ist in den letzten Jahren viel weitergegangen, in den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der Öl-Heizungen in Niederösterreich halbiert", sagt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. "Wir heizen lieber mit heimischer Energie als mit teuren Importen aus Krisengebieten. Das stärkt unsere heimische Wirtschaft und macht uns unabhängiger von Russland und dem arabischen Raum."

Doris Stiksl Geschäftsführerin proPellets Austria

Doris Stiksl, Geschäftsführerin proPellets Austria.

© proPellets Austria

"Wer bei den aktuellen Preisen auf eine Pelletheizung umsteigt, spart 2.400 Euro oder ein 15. Monatsgehalt", sagt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. "Zusätzlich verringert jede neue Pelletheizung die fossile Abhängigkeit vom Ausland. Die Energiekrise zeigt einmal mehr, wie dringend wir raus müssen aus Öl und Gas. Mit regionaler Biomasse sichern wir Arbeitsplätze und halten die Wertschöpfung im Land. Deshalb ist es wichtig, dass es weiterhin verlässliche Förderungen für den Heizungstausch gibt."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen