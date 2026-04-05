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Christian Klinger
© Lucas Hayden-Klinger

Krimi

Christian Klinger: Badesee der Skurrilitäten

Von
05.04.26, 14:22
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GIOVANNI, DU STINKST - das neue Buch von Autor Christian Klinger. 

Die Liebenden von der Piazza Oberdan oder „Eine Giro in Triest“: Schon oft hat der Wiener Autor Christian Klinger seine Romane und Krimis in Triest angesiedelt – wie Federica Manzons Alma (siehe links) –, denn dort verbringt er seit Jahren viel Zeit.

Seltsame Vorgänge im „kleinen Paradies“

Unfall. Klinger betritt mit dieser neuen Krimi-Reihe, deren erster Teil den extravaganten Titel Giovanni, du stinkst trägt, gänzlich neues Terrain. Im „kleinen Paradies“, dem idyllischen Badesee, ereignet sich ein Unfall. Abteilungsinspektor Giovanni Sinovats soll sich die Umstände näher ansehen und stößt auf seltsame Vorgänge. Bald sind ein Erdbeben und ein gieriger Grundbesitzer seine geringsten Probleme. Klinger erklärt: „Als ich an einem ähnlichen See saß und der Himmel vor einem Gewitter sich bleiern an der Wasseroberfläche spiegelte, hatte ich das Gefühl, das Wasser würde sich nach oben wölben, und da kam mir die Frage: Was wäre, wenn? Und schon waren die Anwohner in meinem Hirn geboren.“

Kann auch humorvoll schreiben

Klinger beweist mit diesem Wurf, dass er nicht nur tragisch-historische Stoffe beherrscht, sondern auch sehr humorvoll schreiben kann. Seine Figuren sind herrlich überzeichnet, in den Dialogen menschelt es und die Story ist skurril. Ein feines Rezept für unterhaltsame Lesestunden.

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