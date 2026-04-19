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GIS / ORF-GEBÜHREN
© APA/HARALD SCHNEIDER

Medien

Nach Beitrags-Chaos: ORF-Tochter sucht neue Geschäftsführung

19.04.26, 12:08 | Aktualisiert: 19.04.26, 13:50
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Nach einer vernichtenden Rechnungshof-Prüfung zum neuen ORF-Beitrag sucht die zuständige ORF-Tochtergesellschaft einen neuen Chef. Oder eben eine neue Chefin.

Der ORF sucht eine neue Geschäftsführerin oder einen neuen Geschäftsführer für sein für die Einhebung der ORF-Beiträge verantwortliches Tochterunternehmen ORF-Beitrags Service GmbH (OBS), so der "Standard". Bewerbungen sind bis 18. Mai möglich. Die Ausschreibung ist seit Samstag online, wie der ORF der APA gegenüber mitteilte.

Seit Mitte des Vorjahres lenkt Bettina Parschalk interimistisch die Geschicke der OBS. Der einstige OBS-Geschäftsführer Alexander Hirschbeck war damals, nach einer Prüfung durch den Rechnungshof (RH), an der Spitze des ORF-Tochterunternehmens durch Parschalk, bis dato operative Leiterin des ORF-Kundendienstes, abgelöst worden. Der ORF-Stiftungsrat hatte zuvor Druck auf mehr Kundenorientierung bei der OBS gemacht. 

Parschalk

Bettina Parschalk, interimistische Geschäftsführerin der ORF-Beitrags Service GmbH (OBS). 

© ORF/Victoria Scheer

Gesucht wird eine "Führungspersönlichkeit" u.a. zur Umsetzung der behördlichen Aufgaben der OBS. Sie wird laut Ausschreibung die "Verantwortung für das gesamte ORF-Beitrags-Management" tragen sowie für die finanzielle Steuerung des Unternehmens, das Marketing, die Öffentlichkeitsarbeit sowie Personalangelegenheiten. Zu ihren Aufgaben zähle weiters die "Kontrolle laufender Geschäftsprozesse und Umsetzung von optimierenden Veränderungsmaßnahmen". Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

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