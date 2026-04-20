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Andreas Kacsits
© ORF

Angriffe

ÖVP-Kacsits: Bürgermeister von Deutschkreutz erklärt Rücktritt

20.04.26, 11:05 | Aktualisiert: 20.04.26, 12:40
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Als Auslöser für die Niederlegung seines Amtes gab Andreas Kacsits berufliche Gründe sowie persönliche Angriffe an. Bis auf Weiteres übernimmt SPÖ-Vizebürgermeister Jürgen Hofer die Amtsgeschäfte in Deutschkreutz. 

Andreas Kacsits (ÖVP) ist als Bürgermeister von Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) zurückgetreten. Als Auslöser wurden berufliche Gründe sowie private und persönliche Angriffe genannt, berichteten ORF und "BVZ" am Montag. SPÖ-Vizebürgermeister Jürgen Hofer übernimmt die Amtsgeschäfte. Die Volkspartei brachte indes per Aussendung ihre Gemeindeparteiobfrau Eva Heidenreich als Kandidatin für eine Bürgermeisterwahl in Stellung.

In Deutschkreutz hatte es in den vergangenen Monaten mehrfach Turbulenzen auf kommunaler Ebene gegeben. Die Amtsleitung musste nach Vorwürfen von Schwarzarbeit in Gemeindeinstitutionen neu ausgeschrieben werden. Zuletzt konnte auch eine Gemeinderatssitzung nicht über die Bühne gehen, weil zu wenige Mandatare anwesend waren. Rücktrittsforderungen an Kacsits waren die Folge.

Der ÖVP-Politiker hatte das Bürgermeisteramt im September 2021 vom zurückgetretenen Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland (LBL) übernommen. Bei der auf die Gemeinderatswahl 2022 folgenden Stichwahl erhielt Kacsits 50,57 Prozent und setzte sich damit knapp gegen den SPÖ-Kandidaten Hofer durch.

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