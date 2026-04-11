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Song Contest Kracher: JJ zündet jetzt seine allererste Tournee
© Getty Images

Mini-Konzerte

Song Contest Kracher: JJ zündet jetzt seine allererste Tournee

Von
11.04.26, 06:00
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Mittwoch: Graz. Freitag: Wien: Unser Song Contest Sieger JJ zündet unter dem Motto „Act 1: The Introduction“ seine allererste Tournee und verspricht dafür einige Überraschungen.   

„Keine Angst, es wird mehr als die 5 Songs geben, die ich bislang veröffentlicht habe.“ Unser Song-Contest-Sieger JJ startet jetzt mit der neuen Single „Ballerina“ im Rücken seine allererste Tournee. Die Premiere unter dem Motto „Act 1: The Introduction“ steigt am Mittwoch (15. April) im Grazer Orpheum.

Song Contest Kracher: JJ zündet jetzt seine allererste Tournee
© Getty Images

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Am Freitag (17. April) folgt das Heimspiel im Wiener Lorely-Saal, den viele seiner Fans wohl erst mal googeln mussten: „Ich wollte für meine allerersten Shows bewusst etwas Kleines, Intimes haben,“ erklärt JJ seine Mini-Konzerte, „Der Loreley-Saal, wo ich privat schon einige Konzerte gesehen habe, liefert eine tolle Akustik. Da kann meine Band so richtig reinfetzen!“

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Und das nicht nur mit der ESC-Hymne „Wasted Love“: „Ich habe eine wirklich coole Show eingeprobt. Auch mit unveröffentlichten Songs und zwei, drei Cover-Versionen. Es wird sehr abwechslungsreich sein. Ein Pop-Opern-Mix.“

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Am 16. Mai steht JJ dann im deutlichen größeren Rahmen auf der Bühne. Beim großen Song Contest Finale in der Wiener Stadthalle gibt’s für 170 Millionen TV-Zuseher nicht nur die Sieger-Hymne, sondern auch gleich eine Premiere: „Ich habe dafür explizit einen neuen Song aufgenommen. Eine coole epische Nummer, die eine Steigerung von „Wasted Love“ ist!“ Mit der will er dann im Herbst auch auf große Tournee gehen.

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