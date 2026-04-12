Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. Wien Lifestyle
Häuser zum Leben
© Häuser zum Leben

70. Song Contest

"Häuser zum Leben" laden zum ESC-SingAlong

12.04.26, 17:30
Teilen

In den Wiener Pensionisten-Wohnhäusern wird es im April ESC-Hits und ein Udo-Jürgens-Special zum Mitsingen geben.

Der Eurovision Song Contest 2026 wird heuer nicht nur auf der großen Bühne gefeiert, sondern kommt mit Nebenveranstaltungen auch direkt zu den Menschen - etwa in drei Wiener Pensionistenwohnhäusern. Dort sollen ESC-SingAlongs mit Sängerin Monika Ballwein und Moderatorin Eva Pölzl für Stimmung und Song-Contest-Flair sorgen.

In den Unterkünften der "Häuser zum Leben", des nach eigenen Angaben größten Anbieters im Bereich der Betreuung von Seniorinnen und Senioren in Österreich, wird "gemeinsam gesungen, gelacht und in Erinnerungen geschwelgt", wie es in einer Aussendung vom Sonntag hieß. Drei Termine mit ESC-Hits und einem Udo-Jürgens-Special stehen dafür zur Verfügung: Am 14. April im Haus Leopoldau, am 15. April im Haus Augarten und am 24. April im Haus Hetzendorf.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen