"Häuser zum Leben" laden zum ESC-SingAlong

In den Wiener Pensionisten-Wohnhäusern wird es im April ESC-Hits und ein Udo-Jürgens-Special zum Mitsingen geben.

Der Eurovision Song Contest 2026 wird heuer nicht nur auf der großen Bühne gefeiert, sondern kommt mit Nebenveranstaltungen auch direkt zu den Menschen - etwa in drei Wiener Pensionistenwohnhäusern. Dort sollen ESC-SingAlongs mit Sängerin Monika Ballwein und Moderatorin Eva Pölzl für Stimmung und Song-Contest-Flair sorgen.

In den Unterkünften der "Häuser zum Leben", des nach eigenen Angaben größten Anbieters im Bereich der Betreuung von Seniorinnen und Senioren in Österreich, wird "gemeinsam gesungen, gelacht und in Erinnerungen geschwelgt", wie es in einer Aussendung vom Sonntag hieß. Drei Termine mit ESC-Hits und einem Udo-Jürgens-Special stehen dafür zur Verfügung: Am 14. April im Haus Leopoldau, am 15. April im Haus Augarten und am 24. April im Haus Hetzendorf.