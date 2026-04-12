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Steiermark Frühling
© Rene Strasser Fotografie

5-Tage-Festival

Grande Finale: Das war der 27. Steiermark Frühling in Wien

12.04.26, 16:00
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Fünf Tage lang verwandelte sich der Rathausplatz in der Wiener City zur steirischen Erlebnisregion voller musikalischer und kulinarischer Höhepunkte. 

Sonntagnachmittag ist der 27. Steiermark Frühling am Wiener Rathausplatz zu Ende gegangen. Von 8. bis 12. April hielt die Steiermark wieder Einzug auf der Wiener Ringstraße und begeisterte Wiener, Steirer und viele weitere Besucher von nah und fern mit ihrem Herzblut. Diese erlebten vier (einhalb) Tage Urlaubsvorfreude, feinste Kulinarik, ein abwechslungsreiches Musikprogramm und beste Stimmung.  

Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz
© Facebook / Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz

Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz
© Facebook / Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz

Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz
© Facebook / Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz

Bei teils traumhaftem Frühlingswetter strömten auch heuer wieder Hunderttausende zum Areal zwischen Rathaus und Burgtheater. Die "steirische Erlebniswelt" bot auf mehr als 13.000 Quadratmetern ein festliches Programm mit über 100 Ausstellern vor Ort. Live-Musik, Brauchtümer und Handwerkstradition spiegelten das "Grüne Herz" mitten in Wien in schönstem Glanz wider. 

Steiermark Frühling
© Rudolf Preyer

Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz
© Facebook / Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz

Steiermark Frühling
© Rudolf Preyer

Um 16 Uhr fiel dann der Schlusspfiff durch die Gastgeber, präsentiert von der steirischen Braustätte Murau. Zuvor gab es zum Ausklang noch Dorfblech, Steier-Musik und den Einzug der Marktmusikkapelle Irdning mit anschließendem Frühschoppen - ein würdiges Grande Finale für das Marathon-Event.

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